Cremonese-Monza 2-3, Petagna: «Fisicamente sto bene. Bisognava vincere oggi per dare valore ai pareggi precedenti»

Due assist e una prestazione da 7 in pagella: Andrea Petagna a fine gara è risultato uno dei migliori in casa Monza dopo il successo bissato in trasferta contro la Cremonese per 3-2. Ai microfoni di DAZN è intervenuto il Bulldozer di Trieste che ha commentato così la prestazione della sua squadra.

Da due anni che non facevi due assist. Come valuti oggi questa giornata dal punto di vista della tua squadra?

«Era una partita troppo fondamentale per noi. Venivamo da due ottimi pareggi e bisognava vincere oggi per dare più valore ai pareggi precedenti. Sono contento della prestazione della squadra, anche mia personale. Finalmente sto bene fisicamente e penso che si veda. Dobbiamo continuare così».

Petagna è un giocatore che aiuta tanto la squadra, questi due assist sono la dimostrazione che quando stai bene lavori molto per la tua squadra

«Faccio il massimo per i miei compagni, il primo obiettivo della squadra è quello di vincere. Chiaramente se non segno cerco di fare assist o comunque di mettere in condizione i miei compagni di rendere al meglio. Dobbiamo continuare a lavorare forte»

Come spieghi quel finale? Se non ci fosse stato il salvataggio sulla linea finiva 3-3

«Dobbiamo migliorare: ne abbiamo parlato subito a fine partita con il mister perché non sono cose che devono succedere perché abbiamo sofferto tanto negli ultimi minuti, abbiamo smesso di giocare, eravamo più molli, anche chi entra deve entrare forte e quindi dobbiamo migliorare su questo. Alla fine quello che conta sono i tre punti».

Il retroscena sul calcio di rigore: sia tu che Pessina gli avete ceduto il calcio il rigore, confermi? La linea di aiutare sempre chi è in difficoltà

«Penso di essere io il rigorista perché sono uno di quelli che calcia meglio in assoluto però Gianluca veniva da un paio di partite un po’ così e aveva voglia di segnare. A me non cambia niente, l’importante che qualcuno faccia gol: ha fatto una bella doppietta e sono contento per lui, adesso ci deve dare una mano e deve continuare anche lui così. Mi offre la cena? Va bene anche un assist nella prossima partita».