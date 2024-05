Il Gs I Camosci Seregno ha definito il programma e il percorso della Corsa in Montagna, gara competitiva a coppie, giunta alla 53° edizione in programma domenica 2 giugno.

Corsa in montagna: conto alla rovescia per la gara a coppie dei Camosci di Seregno, il programma

Questo il percorso che misura 10 chilometri e 400 metri (dislivello positivo + 403m): la partenza è all’Alpe del Vicerè (915 m) quindi sale alla Capanna Mara (1125 m) tramite la cresta sino alla cima del Monte Bolettone (dove è posto il Gran Premio della Montagna a quota 1318 m) sempre in cresta scende alla boccetta di Molina (1116 m) si prende il sentiero per la baita Patrizi (925 m) e da qui si ricongiunge all’Alpe del Vicerè.

Seregno Corsa in montagna Fumagalli C. Brambilla D. 2023

Corsa in montagna: conto alla rovescia per la gara a coppie dei Camosci di Seregno, pettorali e partenza

Dopo aver sottoscritto la scheda di iscrizione, il sorteggio per assegnare i pettorali è in programma giovedì 30 maggio nella sede del Gs.I Camosci in via Santino Denova a Seregno.

Ad Albavilla la partenza della prima coppia verrà data alle 8.01 a seguire, a distanza di trenta secondi, quella delle altre in gara.

Corsa in montagna: conto alla rovescia per la gara a coppie dei Camosci di Seregno, l’edizione del 2023

Lo scorso anno la gara, con 46 coppia di concorrenti, è stata vinta da Massimiliano De Bernardi – Manuel Molteni (Alto Lario/GS Villaguardia) con il crono di 48’36”. Al secondo posto si è classificata la coppia Simone Sacchetto – Eduardo Revolo (Run Card) in 53’50” per un secondo sui lecchesi Matteo Riva – Stefano Meinardi (OSA Valmadrera).

In campo femminile vittoria per Letizia Gaffuri – Lorena Schivalocchi (Ethos Running Team) col tempo di 72’39”. Al secondo posto Irene Colombo – Chiara Orsenigo (Missulteam Como) in 80’37” e al terzo Sara Colombo – Matilda Corti (Camosci Seregno) in 92’37”.

Tra le coppie miste ennesima vittoria per Chiara Fumagalli – Davide Brambilla (I Bocia di Verano Brianza) in 58’27”.

Questi atleti, già protagonisti nelle precedenti edizioni, avevano raggiunto il traguardo con un vantaggio di tre minuti su Alessandra Arcuri – Matteo Bartesaghi (GSA Cometa) e di quattro su Debora Benedetti – Massimiliano Meroni (Team Pasturo).