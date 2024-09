Coppa Italia, Nesta su Monza-Brescia 3-1: «Il vero Monza lo vedremo quando saranno tutti a disposizione»

Nei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa il Monza di Alessandro Nesta ha sconfitto in casa per 3-1 il Brescia di Rolando Maran qualificandosi di diritto agli Ottavi di Finale dove affronterà il Bologna.

Monza-Brescia 3-1, le dichiarazioni di Alessandro Nesta

A fine partita è intervenuto Alessandro Nesta che ha conquistato la sua prima vittoria ufficiale da allenatore del Monza. Il tecnico romano, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, ha commentato così la gara odierna.

«Commento sulla vittoria? Se si vince, l’entusiasmo sale. Abbiamo vinto dopo tanto tempo ed è un fatto molto positivo. Nell’ultima partita abbiamo concesso di più.

Gara contro il Napoli? Vediamo, magari mi viene in mente qualcosa mentre dormo. Il Napoli ha una squadra completa: è importante e andremo a battagliare perché non abbiamo paura di nessuno.

Martins aggregato al gruppo? Vediamo, ha fatto due allenamenti con noi. Stasera l’abbiamo proposto e ha una buona gamba.

La classifica la preoccupa? Bisogna guardarla quando ci si trova più alti.

Cattiveria? Dobbiamo trovare quello spirito costante. Dobbiamo essere più tosti perché ci dobbiamo salvare.

Caprari? Ha fatto bene, un’ottima partita perché ha qualità.

Quanto conta l’atteggiamento in termini di disponibilità, come ad esempio Valoti? Dobbiamo tenere duro perché dobbiamo recuperare un po’ di giocatori perché a volte non è facile. Il secondo tempo non è stato all’altezza mentre nel primo tempo mi sono divertito. Dobbiamo capire bene il motivo.

Oggi otto assenze, troppe partite? Noi non giochiamo troppo, giochiamo il giusto. Tutti chiedono soldi nel calcio ma la macchina deve girare e giocando di più gira meglio.

Infermeria? Torneranno Birindelli e Ciurria. Per Sensi ci vuole tempo perché ha avuto un problema.

Quanto manca al Monza per diventare il Monza? Organico al completo. Migliorerà quando torneranno tutti a disposizione.

Condizioni di Mota? Piccolo problema al gluteo. Speriamo di recuperarlo per Napoli».