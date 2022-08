Coppa Italia: la Samp avanza ai Sedicesimi di Finale, eliminato a sorpresa il Lecce

Coppa Italia che entra nel vivo con le squadre di Serie A che inaugurano la nuova stagione bagnando l’esordio nei Trentaduesimi di Finale.

Nelle gare disputate nella giornata di venerdì 5 agosto la sorpresa arriva dal “Via del Mare” dove il Lecce di mister Baroni crolla in casa 2-3 sotto i colpi del Cittadella: non sono bastate le reti giallorosse messe a segno da due calciatori ex Spal, ovvero Strefezza e Colombo; a segno per i veneti Asensio e Tounkara, mattatore di giornata con una doppietta.

Avanza nella competizione, con molta fatica, anche l’Udinese del nuovo corso Sottil, che batte 2-1 una Feralpi Salò mai doma: Deulofeu su rigore e Success a segno per i friulani; poi, un tarantolato Siligardi riapre le speranza per i Leoni del Garda che per un soffio non riescono ad acciuffare il pareggio.

Tanto rammarico per la prima ufficiale di Pippo Inzaghi sulla panchina amaranto: la sua Reggina si arrende solo su rigore al 66’ con Sabiri che trasforma dal dischetto la rete della decisiva vittoria blucerchiata. Al minuto 89 il neo entrato Cicerelli si fa ipnotizzare da Audero dagli undici metri: Samp batte Reggina 1-0.

Girandola di gol ed emozioni all’Unipol Domus dove il Cagliari di Liverani vince in rimonta contro il Perugia: dopo la marcatura iniziale di Altare, illudono per gli umbri l’ex Melchiorri e Di Serio. Finale palpitante: la formazione sarda rimonta negli ultimi dieci minuti per merito dei due nuovi acquisti, siglando prima la rete del 2-2 con un rigore trasformato da Lapadula e poi mettendo la freccia con una punizione magistrale di Nicolas Viola che spedisce la sfera all’incrocio dei pali.

Il programma completo

5 agosto

Cagliari-Perugia 3-2

Udinese-Feralpi Salò 2-1

Lecce-Cittadella 2-3 dts

Sampdoria-Reggina 1-0

6 agosto

17:45 Pisa-Brescia

18:00 Spezia-Como

21:00 Empoli-Spal

21:15 Torino-Palermo

7 agosto

17:45 Venezia-Ascoli

18:00 Hellas Verona-Bari

21:00 Salernitana-Parma

21:15 Monza-Frosinone

8 agosto

17:45 Genoa-Benevento

18:00 Sassuolo-Modena

21:00 Cremonese-Ternana

21:15 Bologna-Cosenza