Coni MB: galà dello sport all’U-Power Stadium, tutti i 33 premiati

Il Coni Monza Brianza ha detto trentatré confermando il buono stato di salute sportiva del territorio. Trentatré sono state le benemerenze consegnate a persone e a realtà che si sono distinte per i meriti sportivi e per la longevità della propria attività la sera di mercoledì 10 dicembre nella sala stampa dell’U-Power Stadium di Monza, messa a disposizione dal club biancorosso. In un contesto festoso, carico di energia e di emozione, la delegata provinciale del comitato olimpico Martina Cambiaghi ha ricordato che in Brianza l’indice di “sportività” rilevato dalla ricerca sul benessere dei territori di un noto quotidiano nazionale è risultato in crescita.

«Un dato che ci onora e ci fa ben sperare per il futuro – ha sottolineato Cambiaghi – soprattutto perché la crescita riguarda i bambini».

Coni MB: galà dello sport all’U-Power Stadium, medaglia d’oro a Lorenzo Caronno

Alla serata hanno partecipato numerosi rappresentanti provinciali delle federazioni sportive e di società di appartenenza degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici premiati. Il presidente del Coni Lombardia Marco Riva ha inviato un videomessaggio di saluto e di congratulazioni e ha mandato in sua vece uno dei componenti della giunta del comitato: il tecnico Ennio Marchesin. Presente anche Ivan Borserini, delegato provinciale del Comitato italiano paralimpico. Ogni premiato ha raccontato brevi episodi della propria carriera sportiva e qualcuno ha espresso una dedica speciale per il riconoscimento ricevuto. In totale sono state consegnate diciannove medaglie di bronzo, cinque medaglie d’argento e una medaglia d’oro. Quest’ultima è andata a Lorenzo Caronno, campione mondiale nuoto pinnato nella staffetta mista 4 x150. Consegnate anche due palme di bronzo a Cristina Mauri e Sergio Previtali, tre stelle di bronzo a Luca Barzaghi, Roberto Del Bianco, all’In Sport SSD e tre stelle d’argento all’Unione Sportiva Lombarda, a Marika Kullmann e ad Armando Sponga.

Coni MB: galà dello sport all’U-Power Stadium, l’elenco dei premiati