Monza Sport

Coni MB: galà dello sport all’U-Power Stadium, tutti i 33 premiati

Il Coni Monza Brianza ha detto trentatré confermando il buono stato di salute sportiva del territorio: è il numero delle benemerenze consegnate.
di
CONI Monza 2025
CONI Monza 2025

Il Coni Monza Brianza ha detto trentatré confermando il buono stato di salute sportiva del territorio. Trentatré sono state le benemerenze consegnate a persone e a realtà che si sono distinte per i meriti sportivi e per la longevità della propria attività la sera di mercoledì 10 dicembre nella sala stampa dell’U-Power Stadium di Monza, messa a disposizione dal club biancorosso. In un contesto festoso, carico di energia e di emozione, la delegata provinciale del comitato olimpico Martina Cambiaghi ha ricordato che in Brianza l’indice di “sportività” rilevato dalla ricerca sul benessere dei territori di un noto quotidiano nazionale è risultato in crescita.

«Un dato che ci onora e ci fa ben sperare per il futuro – ha sottolineato Cambiaghi soprattutto perché la crescita riguarda i bambini».

Coni MB: galà dello sport all’U-Power Stadium, medaglia d’oro a Lorenzo Caronno

Alla serata hanno partecipato numerosi rappresentanti provinciali delle federazioni sportive e di società di appartenenza degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici premiati. Il presidente del Coni Lombardia Marco Riva ha inviato un videomessaggio di saluto e di congratulazioni e ha mandato in sua vece uno dei componenti della giunta del comitato: il tecnico Ennio Marchesin. Presente anche Ivan Borserini, delegato provinciale del Comitato italiano paralimpico. Ogni premiato ha raccontato brevi episodi della propria carriera sportiva e qualcuno ha espresso una dedica speciale per il riconoscimento ricevuto. In totale sono state consegnate diciannove medaglie di bronzo, cinque medaglie d’argento e una medaglia d’oro. Quest’ultima è andata a Lorenzo Caronno, campione mondiale nuoto pinnato nella staffetta mista 4 x150. Consegnate anche due palme di bronzo a Cristina Mauri e Sergio Previtali, tre stelle di bronzo a Luca Barzaghi, Roberto Del Bianco, all’In Sport SSD e tre stelle d’argento all’Unione Sportiva Lombarda, a Marika Kullmann e ad Armando Sponga.

Coni MB: galà dello sport all’U-Power Stadium, l’elenco dei premiati

Benemerenze Coni 2025Download
Contenuti correlati

Tags