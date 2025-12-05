Il Coni Monza e Brianza premia le eccellenze all’U-Power stadium

Il Comitato Monza e Brianza del Coni, il Comitato olimpico, torna con il tradizionale appuntamento della premiazione delle eccellenze del territorio. L’iniziativa è in programma per mercoledì 10 dicembre alle 20.45 e il luogo è speciale: l’U-Power stadium, che ha messo a disposizione della cerimonia la sala stampa del Brianteo.

«L’U-Power stadium è sempre più un luogo simbolo della città e dell’intera provincia, non solo per le partite ma anche durante l’anno con oltre 60 eventi ospitati nel 2025 – ha detto Mauro Baldissoni, amministratore delegato di Ac Monza – Per noi è un vero piacere accogliere nella splendida cornice della sala conferenze, una cerimonia istituzionale così profondamente legata al territorio, all’eccellenza e ai valori dello sport che condividiamo pienamente».

Il Coni Monza e Brianza premia le eccellenze: 33 riconoscimenti

Sono 33 i riconoscimenti che saranno distribuiti a società sportive, campioni e protagonisti brianzoli, premiati per meriti o per la longevità. “Un appuntamento tradizionale, sempre molto atteso e partecipato, che per scelta del Comitato guidato dalla delegata Martina Cambiaghi è anche itinerante, andando a coinvolgere più Comuni del territorio, sempre in location prestigiose”.

«Abbiamo molto apprezzato la sensibilità di Ac Monza, che ringraziamo di cuore – sottolinea Cambiaghi -. Un teatro di sport così importante sarà perfetto per celebrare al meglio gli atleti, gli allenatori, i dirigenti, i club che hanno raggiunto risultati straordinari e metteremo in luce come meritano, ringraziando anche loto per aver tenuto alto il nome della Brianza in competizioni nazionali e internazionali delle più svariate discipline. Aspettiamo tutti all’U-Power, per fare il tifo per lo sport sano, vivo e forte della nostra provincia».

Il Coni Monza e Brianza premia le eccellenze: chi sono

Saranno consegnate 19 medaglie di bronzo, 5 medaglie d’argento e 1 medaglia d’oro, poi 2 Palme di bronzo e infine le Stelle: 3 di bronzo e 3 d’argento. Tra loro tanti campioni italiani, come Miriam Del Contrasto, che ha vinto il titolo di pattinaggio di figura-sincronizzato sul ghiaccio, Marco Ferretti per le armi sportive (field target), Sara Fiorin, terza classificata agli Europei di ciclismo. E ancora: Manjola Konini campionessa nazionale di pistola 25 metri, Mario Lamburghi che detiene il titolo per la corsa a ostacoli sui 400 metri, Luca Moroni, campione di scacchi. Ma la lista è lunga.