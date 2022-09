Conferenza pre Monza-Atalanta: Stroppa “Grazie al mercato la squadra è qualitativamente migliore, la gara con i bergamaschi non è uno spartiacque”

Il mister Giovanni Stroppa è contento del mercato del Monza e nella conferenza di domenica 4 settembre alla vigilia della partita interna con l’Atalanta analizza il momento dei biancorossi.

Conferenza pre Monza-Atalanta: Stroppa “Bene il mercato”

“Il mercato ci ha permesso di completare la squadra – ha affermato l’allenatore – e la qualità della rosa è cresciuta tanto. Sono due giorni che negli allenamenti mi sto proprio divertendo, anche se è chiaro che mi assumo tutte le responsabilità di quanto successo finora”.

Conferenza pre Monza-Atalanta: Stroppa “Non è una partita decisiva”

Stroppa sa bene che bisogna fare punti contro i bergamaschi ma ammette che “è un’avversario simile al Torino che gioca a tutto campo, uomo contro uomo e ha delle soluzioni da fuori area”. Non cambia l’obiettivo per il Monza “dobbiamo salvarci e delle prime quattro partite di campionato cancellerei la gara col Napoli, dove abbiamo sbagliato a livello caratteriale. Questa gara con l’atalanta non è uno spartiacque, ma dobbiamo fare punti ed è importante per una neopromossa avere quella cattiveria agonistica per conquistare i risultati”. I giocatori sono tutti a disposizione di Stroppa a eccezione di Andrea Ranocchia, D’Alessandro e Carboni.