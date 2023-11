Ciclocross: Tarallo e Gariboldi in cima al podio

Nelle gare di ciclocross disputate in questi giorni Sara Tarallo e Rebecca Gariboldi, atlete che hanno scelto di impegnarsi nella disciplina sportiva che richiede passione e densi allenamenti, hanno lasciato la loro impronta e, in un periodo emotivamente difficile, hanno festeggiato, con i dirigenti ed i tecnici delle società a cui sono affiliate, la conquista di importanti traguardi.

Ciclocross: Tarallo campionessa nel Lazio con la Salus Seregno

In casa della Salus Seregno, società presieduta da Marco Moretto, il merito è di Sara Tarallo che a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, si è laureata campionessa della Regione Lazio di ciclocross della categoria juniores. Già vincitrice due settimane fa nella gara di Sermoneta (Latina), l’atleta ha conquistato il titolo anticipando Brenda Zavarella (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo) e Sofia Flumeri (Cycling Cafè Racing Team). Per la Salus CX Seregno è il quarto successo in questa stagione che coincide con il suo ritorno all’attività agonistica nel ciclocross.

Ciclocross: la lissonese Gariboldi bene al Giro

Altrettanto importanti i traguardi conquistati da Rebecca Gariboldi (Team Cingolani). Innanzitutto l’atleta di Lissone, con un finale poderoso, sabato scorso ha vinto la quinta frazione del Giro d’Italia di ciclocross e sul traguardo di Cantoira (To) ha festeggiato il secondo successo di fila in questo Giro (la prima vittoria l’aveva ottenuta a Follonica) indossando il simbolo del primato della corsa a tappe. Alle sue spalle si sono classificate Eva Lechner e Carlotta Borello e per Rebecca la gara “è stata particolarmente dura, oltre tutto ho avuto un problema meccanico al secondo giro e cambiare la bici due volte: è stata una gara in cui ho dovuto andare ben oltre i limiti. Il ritmo sta tornando, sono molto contenta, sto lavorando duro settimana dopo settimana”.

Domenica ha gareggiato a San Francesco al Campo e nella prova riservata alle donne open, ha lottato spalla a spalla con la Lechner e con la piemontese Borello. Alla fine la Lechner (Ale Cycling Team) ha messo la propria firma sul Turin International Cyclocross. Piazza d’onore a per la Borello (Dp66), spinta dal pubblico di casa; terza piazza per Rebecca che ha conservato la leadership nella classifica del Master Cross Selle Smp.