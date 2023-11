Ciclocross: Gariboldi protagonista a Brugherio, bene Tarallo

Due giorni di ciclocross di assoluto livello a Brugherio e a Salvirola (Cremona), dov’erano in programma il 14° Trofeo Coop Brugherio e il Gran Premio Francesconi, con gli atleti brianzoli ancora ottimi protagonisti.

Ciclocross: la gara internazionale di Brugherio

Innanzitutto nella manifestazione internazionale organizzata a Brugherio (Parco Increa) dove, nella categoria donne open, la lissonese Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) si è classificata al secondo posto alle spalle di Sara Casasola (Fas Airport – Guerciotti Premac). A completare il podio, sul terzo gradino è salita la bolzanina Eva Lechner; 36ma posizione assoluta ma 15ma junior per Sara Tarallo (Salus Seregno Cx Academy). Nella gara open maschile vinta dallo svizzero Timon Ruegg davanti al carabiniere campione d’Italia, Filippo Fontana, 35mo posto per Dario Franceschini (Salus Seregno) mentre negli juniores maschile i corridori in maglia giallo-azzurra Mattia Stenico, Diego Nembrini e Kristian Blanc si sono classificati, nell’ordine, al 12°, 26° e 53° posto.

Ciclocross: in sella a Salvirola

Nella gara internazionale disputata a Salvirola, nell’open femminile si è imposta Eva Lechner (Ale Cycling) che ha preceduto sul traguardo la lissonese Rebecca Gariboldi. Negli juniores tra i top ten si sono posizionati tre atleti della Salus Seregno: due nel settore maschile (Diego Nembrini ottavo, Mattia Stenico nono); una in quello femminile (Sofia Guichardaz decima).

Sempre a Salvirola nella seconda giornata di gare riservate alle categorie giovanili due corridori della Salus Seregno hanno vinto la medaglia di bronzo: Elisa Giangrasso (allieve secondo anno) e Giovanni Bosio (allievi 1^ anno). Negli esordienti 1^ anno bella vittoria di Michel Careri.

Ciclocross: allo Stadium di Brugherio

Allo Stadium di Brugherio nella seconda giornata di gare organizzate dalla locale Lega Ciclistica, Michel Carera negli esordienti ha concesso il bis (quarto posto di Matteo Gualtieri). Ai piedi del podio si sono posizionati Paolo Marangoni (allievi 2^ anno), Elisa Bianchi (seguita al quinto posto nelle allieve seconda fascia da Elisa Giangrasso) e Giovanni Bosio (allievi 1^ anno).