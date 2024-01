Ciclocross: Gariboldi ancora sul podio tricolore, bene gli atleti Salus

Nei Campionati Italiani di ciclocross di Cremona importanti risultati sono stati conquistati dagli atleti brianzoli. Innanzitutto dalla lissonese Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) che nella combattuta prova delle donne, categoria Elite, conclusa con la vittoria di Sara Casasola (Fas Airport Services-Guerciotti) si è classificata al terzo posto al termine di un avvincente confronto con la trentina Letizia Borghesi (EF Education-Cannondale).

Sul traguardo al “Parco Al Po” ad avere la meglio è stata la stradista del team statunitense, che ha portato a casa Borghesi il terzo metallo pregiato di questa edizione degli italiani, dopo quelli vinti da mamma Lara Torresani nella prova amatoriale e dalla sorella minore Giada, seconda nella gara delle Donne U23. Rebecca Gariboldi si è detta comunque soddisfatta della sua prova e, dopo l’argento vinto a Ostia Antica nel 2023, si è confermata sul podio tricolore.

Ciclocross: l’Elite Gargantini e tre Juniores per la Salus Seregno

In questi campionati, a distanza di parecchi anni, erano presenti ben quattro atleti della Salus Cx Academy di Seregno presieduta da Marco Moretto. Tutti hanno assolto il loro compito in maniera egregia inserendosi tra i top ten in tre specialità. Innanzitutto nella staffetta Team Relay la squadra giallo-azzurra composta dall’atleta Elite Dario Gargantini e da tre juniores (Sara Tarallo, Diego Nembrini, Kristian Blanc) si è classificata al settimo posto a 2’52” dalla Fas Airport Services che ha vinto il titolo con una formazione composta da atleti più esperti.

Nelle gare individuali, categoria juniores, nella prova femminile Sara Tarallo ha chiuso con la decima posizione (maglia tricolore alla toscana Elisa Ferri) e Diego Nembrini all’ottavo nella prova che ha laureato il friulano Stefano Viezzi, attuale leader della Coppa del Mondo.