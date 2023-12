Ciclocross: Coppa Europa ad Albiate nel segno degli azzurri, ottavo Nembrini della Salus

Il Ciclocross della Vigilia di Natale (Memorial Giovanni Bartesaghi) giunto alla 27° edizione si è svolta domenica nella inedita location del Parco Villa Campello di Albiate (ritrovo, partenza, arrivo erano fissati in via Gatti) e pur alla vigilia della festività del Natale alla partenza delle varie prove si sono allineati oltre duecento atleti che si sono confrontati sullo spettacolare circuito scelto per questa competizione valida anche come ultima prova della UEC European Cyclocross Cup per le categorie Juniores e Under 23, organizzata dalla SMO Sport Management Organization di Fabio Perego.

Ciclocross: Coppa Europa ad Albiate nel segno degli azzurri, gli Under 23

Come da pronostico le gare più attese si sono concluse nel segno degli azzurri Luca Paletti, Valentina Corvi (entrambi della Categoria Under 23) e degli juniores Elisa Ferri e Giacomo Serangeli.

A regalare emozioni sono stati soprattutto gli Under 23, che hanno animato una gara ricca di colpi di scena. Nella parte finale. quando sembrava che Tommaso Ferri (FAS Airport Services Guerciotti) fosse ormai lanciato verso il successo, nelle ultime due tornate si è registrata la reazione degli azzurri Luca Paletti e Tommaso Cafueri, che al suono della campana hanno acciuffato il battistrada. Sono stati proprio i tre atleti a giocarsi il primo posto in volata, con Paletti crossista modenese portacolori della Green Project Bardiani Csf Faizanè, capace di precedere Cafueri e Ferri (Fas Airport Services Guerciotti).

In campo femminile, la valtellinese Valentina Corvi ha preso la testa della corsa sin dal via anticipando Carlotta Borello (anche lei in gara con la maglia azzurra) e Marta Zanga (Beltrami Tsa Tre Colli). A seguire Vittoria Rizzo, autrice di una bella rimonta, e Sofia Arici. Al sesto posto assoluto si è inserita la toscana Elisa Ferri, atleta classe 2007 che si è confermata la migliore delle Under 19.

Ciclocross: Coppa Europa ad Albiate nel segno degli azzurri, in evidenza il brianzolo Diego Nembrini

Seregno Ciclismo Salus Nembrini Diego

Spettacolari anche le gare dove erano presenti atleti della categoria juniores, in campo maschile l’umbro Giacomo Serangeli (in maglia azzurra), ha preso la testa della corsa nella seconda parte di gara staccando nettamente tutti gli altri concorrenti. Bellissima invece la lotta alle spalle del battistrada: Ettore Fabbro (altro atleta in maglia azzurra), che per tre tornate ha marcato stretto il compagno di squadra, nella seconda metà della prova ha accusato la fatica riuscendo comunque a difendere la piazza d’onore dal prepotente ritorno di Pietro Duregon (San Vendemiano) e Tommaso Bosio (Beltrami Tsa Tre Colli).

Da evidenziare l’ottavo posto conquistato da Diego Nembrini dopo una prestazione di notevole valore tecnico. L’atleta brianzolo è affiliato alla Salus Cx Development di Seregno, società che sotto la guida del presidente Marco Moretto ha approntato anche una competitiva squadra di ciclocrossisti.