Ciclocross: a Seregno al seconda edizione del Memorial Lainati

A Seregno per la seconda edizione del “Trofeo Città di Seregno-Memorial Enrico Lainati”, gara nazionale di ciclocross in programma venerdì 6 gennaio 2023. Quale sede di partenza e delle operazioni preliminari gli organizzatori del Gs Cicli Brianza e dell’Asd Bike Team Seregno hanno scelto il Parco 2 Giugno alla Porada dove è stato allestito, con l’ausilio di Marco Baccin, il tracciato di una competizione aperta a tutte le categorie agonistiche della FCI.

La gara è stata presentata nella sala civica “Enzo Mariani”, alla presenza dei promotori e degli sponsor nonché del sindaco di Seregno Alberto Rossi, degli ex professionisti Gianni Bugno, Alberto Volpi, Davide Viganò e Massimo Santambrogio, del presidente del Comitato Regionale Lombardia Fci Stefano Pedrinazzi e del presidente del Comitato provinciale di Monza&Brianza Marino Valtorta che, nei vari interventi, hanno elogiato l’impegno di tutti i sostenitori della manifestazione che nel giorno dell’Epifania vedrà impegnati oltre quattrocento corridori.

Memorial Lainati a Seregno: Arzuffi e Gariboldi

L’anno scorso, la prima edizione del trofeo allestita grazie al lavoro dei dirigenti di due società che avevano deciso di unire le forze per portare in Seregno, dopo mezzo secolo, una gara di ciclocross è servita per avvia un programma al fine di rilanciare il ciclismo disciplina sportiva con alle spalle una lunga tradizione e storiche società come la Salus Ciclistica Seregno e che, peraltro, verrà rafforzata il prossimo 21 maggio con la tappa Seregno-Bergamo del Giro d’Italia.

Venerdì al Parco 2 Giugno tra i concorrenti ci saranno due atlete beniamine degli sportivi di Brianza. Sono Alice Maria Arzuffi di Seregno già testimonial della prima edizione mentre venerdì sarà al via della prova open e Rebecca Gariboldi atleta lissonese che vinto il Giro d’Italia Ciclocross il 2 gennaio ha gareggiato a Meilen, nel Cantone Zurigo, classificandosi al quinto posto nel Ciclocross Internazionale per atlete Elite, valido per la Coppa di Svizzera.

Questo il programma gare: ritrovo ore 8.00, prova percorso ore 9.00. Inizio gare ore 10 con le categoria Juniores maschile, donne Elite e donne junior; 10.50 Open maschile e Master 1; 12.30 Esordienti primo anno maschile e femminile; 13.10 esordienti secondo anno; 13.50 allievi primo anno; 14.30 allievi secondo anno; 15.10 Master 2-3 e Master Women. Ore 16 circa premiazioni.