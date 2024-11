Ciclismo, tutti i premi per Monza e Brianza: Ruote d’Oro a Cesano Maderno

Tempo di premiazioni nel ciclismo e come ogni anno si è rinnovato l’appuntamento del Comitato Provinciale FCI di Monza e Brianza, presieduto dal seregnese Marino Valtorta per consegnare riconoscimenti ai protagonisti nella stagione 2024 in tutte le categorie e specialità nonché alle società al servizio del ciclismo giovanile.

Ciclismo, tutti i premi per Monza e Brianza: stagione eccezionale per la società cesanese

Nell’Auditorium Bcc di Carate Brianza sono stati consegnati premi che valorizzano l’impegno di personaggi, atleti e società a iniziare dalla Ciclistica Cesano Maderno insignita del prestigioso “Ruote d’Oro” assegnato alla società presieduta da Giuseppe Fontana e diretta da Guido Roncolato, che ha chiuso una stagione eccezionale nella quale ha vinto due titoli tricolori in pista (Giulia Lombardi e Giulia Costa Staricco), lo scudetto tricolore in Coppa Italia donne esordienti, la classifica finale della Challenge Trofeo Rosa, l’Oscar TuttoBici con Nicole Bracco con l’aggiunta di ventidue vittorie su strada.

Ciclismo, tutti i premi per Monza e Brianza: la famiglia Fiorin

Premi speciali anche alla famiglia Fiorin, col decano Guido che ha ricevuto “L’Arengario d’Oro-Dante Brambilla a.m.” per “una vita al servizio del ciclismo giovanile” mentre la nipote Sara Fiorin, azzurra alle olimpiadi di Parigi, è stata insignita del “Memorial Fabio Casartelli” quale giovane promessa del ciclismo.

Inoltre la “Corona Ferrea” è stata assegnata al direttore di corsa Roberto Sardi; “La Chioccia d’oro” allo Sport Club Mobili Lissone per il progetto di crescita dei giovani ciclisti; la “Penna d’oro” a Luca Gialanella della Gazzetta dello Sport per la dedizione nell’impegno dell’informazione sul ciclismo.

Ciclismo, tutti i premi per Monza e Brianza: i riconoscimenti speciali

Riconoscimenti speciali sono stati distribuiti alle società, Brugherio Sportiva, Giovani Giussanesi, Lissone MTB, Pedale Agratese, SC Mobili Lissone, Team Cogliate MTB e Velo Club Sovico, per l’organizzazione del Laboratori di Ciclismo presso gli Oratori Feriali.

Nella decima edizione di Bici Awards svoltasi a Nembro con l’intervento di Cordiano Dagnoni, presidente FederCiclismo, sono state premiate tra le altre l’allieva Maria Acuti (Vc.Sovico-Vangi Ladies) e Nicole Bracco (esordiente 1^ anno) a livello individuale e con tutta la società Sc.Cesano Maderno.