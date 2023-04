Ciclismo: successo a Lissone, 200 Giovanissimi per il Memorial Erba

Duecento Giovanissimi in gara, una trentina di società ciclistiche, decine di persone dietro le transenne: è stato un successo il primo “Memorial Romano Erba” promosso domenica 2 aprile dalla storica società Sport Club Mobili Lissone, presieduta da Enrico Biganzoli. Un evento che ha unito ciclismo e divertimento, aperto alla città: la sinergia tra lo Sport Club e a Lissone e le diverse realtà del territorio si è confermata nella bella cornice di pubblico che ha esaltato la manifestazione andata in scena, altra novità, nel cuore del centro storico della città di Lissone.

Ciclismo: 200 Giovanissimi per il Memorial Erba, l’omaggio al presidente scomparso

Nel ricordo del presidentissimo Romano Erba, illuminata guida della società ciclistica lissonese scomparsa nel 2019, la “sua” Mobili lo ha omaggiato con un evento speciale a lui dedicato, preceduto da un saluto speciale dei Giovanissimi della Mobili al cimitero. Emozioni e commozione anche nelle parole della famiglia Erba, sempre accanto alla Mobili.

La “prima” è stata apprezzata da tutte le componenti, istituzioni e sponsor, che hanno supportato l’evento. La ricetta del presidente Biganzoli, di unione con altre associazioni e società lissonesi, è risultata vincente. Dietro, lo sforzo ed il lavoro certosino di un team capace di organizzare alla perfezione la gara, con attenzione alla sicurezza e a non pregiudicare, con la chiusura di alcune strade, il godimento di un centro (non a caso sono stati previsti deflussi negli intervalli tra una categoria e l’altra). Un Memorial che si è concluso con le premiazioni di rito e con una sorpresa, graditissima: l’esibizione delle ginnaste della Gal.

Ciclismo: successo a Lissone, “vogliamo ricreare lo spirito della consulta sportiva”

«Siamo davvero molto contenti per come sono andate le cose – commenta Biganzoli – abbiamo ricevuto i ringraziamenti di Comune e sponsor, che ringrazio per il grande supporto a questo progetto. Abbiamo iniziato un percorso di sinergia con le realtà sportive del territorio e vogliamo continuare a farlo. Ricordo che quando c’era mio padre (esponente di spicco della Mobili ndg) esisteva la consulta sportiva, oggi vogliamo ricreare quello spirito: unendo diverse società ed associazioni sportive del territorio di Lissone per una collaborazione tra persone per dare lustro alla città in tutte le sue componenti. Non posso non ringraziare tutte le persone che fanno parte del consiglio dello Sport Club Mobili per il lavoro eccellente fatto: voglio sottolineare il loro impegno, hanno preparato al meglio la città all’evento, lavorando non solo il giorno della gara, ma anche nella settimana precedente l’evento. Tanta fatica, ma alla fine premiata».

Tra le novità, anche una speciale “cartolina fotografica” omaggio alle società partecipanti da parte della Mobili. «Ad ogni team abbiamo regalato una fotografia della propria squadra, in linea con quanto viene fatto nel grandi corse come Team Presentation – conclude il presidente – anche questo è stato possibile grazie ad una nuova collaborazione con un gruppo di fotografi toscani giunti a Lissone, che ha anche scattato foto singole ad ogni corridore».

Ciclismo: successo a Lissone, appuntamento all’estate

Un evento sportivo patrocinato dal Comune ospitante e da FCI che si è inserito perfettamente all’interno del ventaglio di programmi 2023 della Mobili che intende animare Lissone coinvolgendo la popolazione. Il presidente Enrico Biganzoli e il suo team sono carichi per nuove avventure. Per l’estate c’è in programma un altro evento che colorerà la città tra sport, divertimento, cultura, musica e shopping. La promozione di Lissone attraverso la collaborazione di tante persone che hanno un unico fine: il pubblico.