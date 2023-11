Ciclismo: stagione conclusa per il Velo Club Sovico con un bilancio positivo

La fiaccolata partita quest’anno dal Santuario della Madonna della Neve di Adro e conclusasi a Sovico ha fatto calare il sipario sulla stagione 2023 del Velo Club Sovico che da quasi cinquant’anni svolge la propria attività a sostegno dei giovani ciclisti. Partendo dalla “base”, i 14 Giovanissimi allenati da Laura Vergani e Andrea Costa Staricco hanno partecipato a 24 gare alternando le corse su strada, a prove d’abilità e mountainbike.

Ciclismo: stagione conclusa per il Velo Club e la crescita dei più piccoli

Impegno, divertimento e buoni risultati sono stati una costante nelle gare dei ragazzini ma meritano una menzione la partecipazione al Meeting Nazionale per Società di Montesilvano con la vittoria in Gimcana di Ellis Asquino; il primo posto, sempre con Ellis, nel Campionato Regionale di Gimcana e il secondo di Nicolò Redaelli e Guglielmo Rivolta nel Campionato Regionale su Strada. Trattando dell’attività dei Giovanissimi è importante ricordare il “Velo Camp”: una settimana in cui la dirigenza e i tecnici giallo-blu hanno coinvolto i ragazzi in una serie di attività ludico – ricreative con una visita al quartier generale della UAE Team Emirates di Pogacar e l’esperienza di “Una Notte al Museo” al Ghisallo.

Ciclismo: stagione conclusa per il Velo Club e i buoni risultati

Oltre a favorire l’attività sportiva di bambini e bambine dai 7 ai 12 anni, il Vc.Sovico nel 2023 ha affrontato importanti impegni agonistici con sette ragazzi della categoria Allievi che, guidati dai tecnici Stefano Ferrone e Gabriele Buttini assieme al preparatore atletico Matteo Urgu, hanno conquistato diversi piazzamenti su strada, tra cui il terzo posto a Covo da Alessandro De Rosa. Inoltre, il ciclista nato il 27 novembre del 2007 ha partecipato con la maglia della Rappresentativa Lombarda alla prestigiosa Coppa Dino Diddi a Pistoia. Nella sede di Via Giovanni da Sovico medaglie e soddisfazioni sono arrivate anche dalla Pista: Alessandro De Rosa e Niccolò Viscardi sono stati protagonisti nel Keirin dei Campionati Regionali dove hanno concluso rispettivamente al terzo e sesto posto; a questo va aggiunto il podio sfiorato da Viscardi nell’Omnium.

Ciclismo: stagione conclusa per il Velo Club e lo sguardo al futuro

Il più grande motivo d’orgoglio per il presidente Maurizio Canzi e tutti i dirigenti del Velo Club riguarda però il futuro dei due Allievi “secondo anno”: De Rosa e Viscardi nel 2024 da Juniores gareggeranno rispettivamente nel Team Fratelli Giorgi e nel Pedale Casalese Armofer. In questa annata, con il sostegno di numerose aziende e grazie al lavoro dei volontari, il Vc.Sovico ha organizzato due manifestazioni per i Giovanissimi: in aprile il Trofeo Auto Rivolta – Memorial Enrico Rivolta, e in luglio sulla pista del Centro Sportivo Comunale la quinta edizione del “Trofeo Giancarlo Ferrari a.m.”, torneo di Primi Sprint in cui i giallo-blu hanno conquistato il podio nella classifica di rendimento finale. Ora, per dirigenti, tecnici e atleti, un po’ di meritato riposo poi tutti di nuovo in sella verso il 2024.