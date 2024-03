Ciclismo: Pesenti e Bellato, doppietta Us Biassono alla Coppa Cei

Le strade di Monte San Quirico, in provincia di Lucca, si confermano terreno di conquista per gli allievi dell’US Biassono che, a dodici mesi dall’exploit di Achille Pozzi, si superano centrando una doppietta alla 73° edizione della Coppa Cei, classica di apertura della categoria allievi e tra le più attese a livello nazionale.

Il merito è del biker Simone Pesenti e di Achille Bellato, che ha scortato il compagno al traguardo. I due corridori a quaranta chilometri dal traguardo, con un’azione decisa, hanno sorpreso e frantumato il gruppo passando sotto lo striscione dell’arrivo con un vantaggio di 32” sul toscano William Gaggioli del Team Valdinievole.

Ciclismo: Pesenti e Bellato, doppietta Us Biassono. La Top 10 della Coppa Cei

La top 10 della corsa disputata sul percorso di 60 km (media di km/h 39,560) è stata completata, nell’ordine, da Pietro Menici (Ac.Fosco Bessi Calenzano), quarto a 43″ davanti a Edoardo Orengo (Nuova Ciclistica Arma), Nicola Cerame a 52” (Sc.Castellettese-Cicli Varsalona, in gara con la maglia della Rappresentativa piemontese), Filippo Colella (altro corridore dell’US.Biassono società presieduta da Ivano Maino), Vincenzo Carosi (Race Mountain), Tommaso Cingolani (Zero24 Cycling Team) ed Edoardo Riccadona (Fdb Sport Club).

Anche il 26 marzo 2023 una delle più belle corse per allievi che si svolgono in Italia, era stata vinta da Achille Pozzi (US Biassono) bravo a rimanere nel gruppo dei migliori in tutta la gara ma soprattutto capace, a circa tre chilometri dal traguardo, di prendere il largo e di concludere la sua azione con sette secondi di margine nei confronti del gruppo inseguitore, regolato per il secondo posto dal veneto Riccardo Benozzato (Sandrigo Bike) sul piemontese Gregorio Aquaviva (Madonna di Campagna).

Ciclismo: in Toscana festa di anche per Leonardo Vesco

In Toscana ha fatto festa anche Leonardo Vesco: il talentuoso corridore di Besana Brianza (è nato il 30 Luglio 2005) al suo esordio con la maglia LBH Bank-Colpack-Ballan si è classificato al decimo posto nella 62° Coppa Fiera di Mercatale Valdarno classica prova per dilettanti Elite e Under 23. La corsa è stata vinta dal bresciano Michael Belleri.