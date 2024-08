Ciclismo: Nizzolo ritrova la miglior forma alla Vuelta in Spagna

Il lungo e impegnativo percorso di Giacomo Nizzolo per ritrovare la miglior forma dopo il brutto incidente di dicembre è proseguito in Spagna con la partecipazione alla “Vuelta a Burgos”, corsa di cinque tappe. Nel bilancio finale del corridore professionista di Muggiò spicca il secondo posto ottenuto nella prima frazione dove è stato superato in volata dal ceco Pavel Bitter, quindi alcuni importanti piazzamenti nelle tappe successive ed il 14mo posto nella classifica finale a punti.

Ciclismo: Nizzolo e i giovanissimi Bellato, Cermenati e Brambilla

Nelle gare riservate ad atleti della categoria allievi disputate in Italia sono da evidenziare i piazzamenti di Achille Bellato (Us.Biassono) nella Recanati-Pieve Torina e quindi di Pietro Cermenati e Stefano Brambilla, entrambi del Vc.Sovico, nel “G.P Dodici Martiri” svoltosi a Borgo Ticino, nel Novarese. Alla conclusione degli ottantasette chilometri di questa corsa il cesanese Cermenati ha tagliato il traguardo in sesta posizione a 25 secondi di ritardo dal vincitore Giacomo Agostino (Pedale Senaghese) centrando così il decimo piazzamento stagionale, Brambilla, invece, ha chiuso la sua prova al nono posto portando a sei in piazzamenti personali nel 2024. Nella Recanati – Pieve Torina, prestigiosa classica giovanile, vinta per distacco da Teo Lancioni (Zero24 Cycling Team) nei saliscendi finali, dopo essere stato attivo in precedenza, ha attaccato con perfetto tempismo in discesa riuscendo a contenere il ritorno del gruppo nel tratto finale. Nella combattuta volata del gruppo Achille Bellato (Us.Biassono) si è confermato atleta dotato di importanti doti tecniche conquistando la sesta posizione. Questo corridore nella prossima stagione farà il suo esordio negli juniores con la maglia dell’Energy Team. Bellato quest’anno tra l’altro si è imposto nel Lombardia Giovani, gara disputata a Costa Masnaga, in provincia di Lecco e il 16 giugno a Taino, a queste vittorie bisogna aggiungere anche altri quattro piazzamenti sul podio.