Ciclismo: Nizzolo ritrova il passo in Slovacchia, cresce la Salus Seregno

Il cammino di Giacomo Nizzolo per ritrovare la miglior condizione psico-fisica è proseguito in Slovacchia nella Okolo Slovenska gara di cinque tappe nella quale il corridore di Muggiò del Team elvetico Q36.5 Pro Cycling, ha gareggiato per mettere in pratica i consigli del suo staff tecnico.

Quindi più che ai piazzamenti l’impegno di Giacomo è stato quello di applicare le tabelle approntate per favorire un suo graduale ritorno.

Ciclismo: Nizzolo ritrova il passo in Slovacchia, terzo tempo nella crono-squadre

Nella crono-squadre, unica giornata senza vincoli, Nizzolo con a fianco i suoi sei compagni, ha realizzato il terzo miglior tempo. Al Giro di Slovacchia stimolante e positiva esperienza tra i professionisti anche per Lorenzo Galimberti. Il corridore di Giussano della Biesse Carrera (società Continental) ha assolto i suoi compiti con la consueta serietà e pur aiutando alcuni compagni nelle tappe più impegnative si è inserito al 36mo posto nella classifica generale.

Ciclismo: Elite e U23, Andrea Piras quinto al Giro del Veneto

Tra i piazzamenti dei corridori brianzoli nella categoria Elite e U23 spiccano quelli di Andrea Piras. L’atleta (nato il 5/2/2002) al quarto anno negli Under 23 è tesserato alla Named Sport MI Impianti di Lesmo e piano, piano sta ritrovando lo spunto migliore come nelle stagioni in cui militava nella Sco Cavenago. Nel Giro del Veneto si è classificato al quinto posto nella quarta tappa e al secondo nella quinta frazione. Nel suo palmares spicca anche la vittoria a Roccastrada il 29 aprile.

Seregno Ciclismo podio gara di Carbonate

Ciclismo: Esordienti, Salus Seregno sul podio con Edoardo Colombo

Tra gli esordienti a tener banco è il secondo piazzamento di fila sul podio di un corridore della Salus Seregno rilanciata dagli interventi del presidente Marco Moretto. A Carbonate Edoardo Colombo si è classificato al secondo posto battuto in volata da Leonardo Previati della Orinese.