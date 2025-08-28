Ultime pedalate da corridore professionista per Giacomo Nizzolo che per rispettare gli impegni sottoscritti con i dirigenti della squadra elvetica Q36.5 Pro Cycling, pochi giorni fa ha gareggiato in una corsa del World Tour disputata ad Amburgo, in Germania concludendo all’80esimo posto (su questo traguardo, tra l’altro nel 2016 si era posizionato al terzo posto superato in volata da Ewan e da Dagenkolbe) ma soprattutto ha dato un notevole contributo a Rory Towsend, suo compagno di squadra, per conquistare il primo posto battendo in volata Armand De Lie (Lotto) e Paul Magnier (soudal Quich Step).

Ciclismo: Nizzolo annuncia il ritiro dopo 15 anni da professionista, «la mia vita per 30 anni»

Al termine di questa stagione comunque Giacomo Nizzolo, che quest’anno ha difeso i colori del team svizzero Q36.% Pro Cycling, cambierà vita. A comunicarlo è direttamente il corridore brianzolo, che spiega come dopo 15 anni di professionismo ad altissimi livelli è giunto il momento di appendere la bici al chiodo.

«È stato un viaggio fatto di tanto impegno, gioie, bellissime vittorie ma anche momenti difficili – ha detto Nizzolo – Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine durante tutto il mio percorso e che mi hanno sostenuto, nei successi come nelle sconfitte. Il ciclismo è stato la mia vita per 30 anni e continuerà a farne parte, ma in una forma diversa. In queste ultime settimane, prima della conclusione della stagione, voglio godermi ogni istante, soprattutto il calore del pubblico italiano, che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto. Dopo 15 anni come professionista sento che è arrivato il momento giusto per annunciare che, a fine anno, si chiuderà questo incredibile capitolo della mia vita“.

Ciclismo: Nizzolo annuncia il ritiro dopo 15 anni da professionista, la carriera

Cresciuto al Velo Club Sovico e alla Giovani Giussanesi, Nizzolo è passato nella massima categoria nel 2011 con il Team Leopard Trek. Poi ha difeso i colori della Radio Shack, Trek Factory, Trek Segafredo, Dimension Data, NTT Pro Cycling, Qhubeka NextHash, Israel Premier Tech e per ultimo nelle stagioni 2024 e 2025 la Q36.5Pro Cycling evoluzione del team Qhubeka-Assos e della più vecchia Dimension Data, compagini per cui Nizzolo aveva corso tra il 2019 e il 2021.