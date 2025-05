Ciclismo: Nespoli non si ferma, Matteo Fiorin torna alla grande

Il ritorno di Matteo Fiorin e la conferma di Lorenzo Nespoli. Questi atleti, simboli del ciclismo brianzolo ed entrambi in organico al team MBH Bank Ballan CSB Colpack, hanno firmato l’albo d’oro di corse su strada riservati a corridori delle categorie Elite e Under 23. Innanzitutto Lorenzo Nespoli ha trionfato in solitaria al prestigioso Palio del Recioto, gara internazionale che si è disputata in Valpolicella. Il corridore di Giussano ha attaccato con decisione a 40 chilometri dal traguardo e ha resistito fino alla fine, venendo travolto dall’abbraccio commosso di tutto il suo lo staff. Nespoli (è nato il 30/9/2004) ha preceduto Lorenzo Mark Finn (Red Bull – Bora Hansgrohe), vincitore del Giro del Belvedere e quinto alla Liegi U23, rendendo ancora più prestigiosa la sua impresa.

Ciclismo: Matteo Fiorin torna alla grande dopo un anno sfortunato

Matteo Fiorin ha festeggiato il suo ritorno all’attività agonistica con due prestigiose vittorie in modo da archiviare un 2024 molto sfortunato in cui tra la doppia frattura della clavicola e la maturità scolastica, era stato inattivo per un lungo periodo. Questo secondo anno negli Under 23 è iniziato invece con il passo giusto e la prima vittoria l’ha conquistata nella Coppa Caduti Nervianesi, prestigiosa manifestazione giunta alla sua 78esima edizione nella quale il corridore di Baruccana, frazione del comune di Seveso, ha superato in volata Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting) e Grigorii Skorniakov (PC Baix Erbe). Due giorni di riposo per Matteo (è nato il 14/6/2005), sono stati sufficienti per recuperare energie e per vincere la 81° edizione della Vicenza – Bionde (alla corsa erano presenti ben 154 ciclisti) battendo in volata Christian Fantini (Solme Olmo) e Alessio Menghini (General Store -Essegibi).

Ciclismo: Biassono e Seregno ad Alzate Brianza

Nella gara per allievi disputata ad Alzate Brianza vinta da Mattia Osmetti (Pedale Morbegnese) sono da sottolineare i piazzamenti di Pietro Lucini e Andrea Carelli, entrambi US Biassono, classificatisi al quarto e al quinto posto, e di Tommaso Zorzut (Salus Seregno–De Rosa) al settimo.