Maria Giulia Confalonieri, atleta professionista di Seregno, archiviati i Campionati italiani su strada disputati in Toscana e nei quali ha gareggiato in maglia Gs Fiamme Oro posizionandosi al nono posto nella cronometro e al 26° nella prova in linea, è volata in Germania e ha preso parte alla Thuringen Ladies Tour, sei tappe dove ha indossato la maglia del Team Uno X Pro Cycling. Ha ottenuto piazzamenti rilevanti tra i quali il terzo posto nella seconda frazione, l’ottavo nella sesta (con i risultati raccolti nelle altre tappe ha ottenuto il 12° posto nella classifica a punti) mentre nella classifica generale ha chiuso al 31° posto nella corsa vinta dalla statunitense Ruth Edwards. Anche Emma Redaelli atleta di Sovico (nata il 15/2/2003) tesserata alla UAE Devolpment) ha gareggiato all’estero: nel Tour de Pologne di tre tappe ha aiutato soprattutto le compagne di squadre e ha chiuso al 49° posto nella classifica generale.

Ciclismo: le brianzole al Giro d’Italia Women 2024, sicure Arzuffi e Tonetto

Ora è l’ora del Giro d’Italia Women 2024 in programma dal 7 al 14 luglio. Al via della corsa a tappe dovrebbe esserci la Confalonieri ma al momento manca l’ufficialità. L’atleta che ha iniziato la stagione agonistica il 20 gennaio finora ha percorso 4376 km per complessivi 37 giorni gara. Al via del Giro Rosa ci sarà Alice Maria Arzuffi: l’atleta di Seregno della Ceratizit Wnt Pro Cycling – cugina di Confalonieri – ha svolto un’accurata preparazione in altura soggiornando per una ventina di giorni tra La Thuile e Livigno, ed è pronta ad onorare la sua decima partecipazione alla corsa tappe. Al Giro d’Italia Women ci sarà anche Cristina Tonetti. Per l’atleta brianzola della Laboral Kutxa Fundacion Euskadi si tratta del ritorno alla normalità dopo una forzata assenza provocata da due cadute in gara.

Ciclismo: Benati e Acuti ad Altopascio

Sabato inoltre fari puntati su Ylenia Benati e Maria Acuti: le atlete del Vc Sovico gareggiano ad Altopascio nella corsa con in palio la maglia tricolore della categoria allieve. La Acuti è pronta a combattere per salire sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto di domenica scorsa a Cuveglio: il quinto in questa stagione!