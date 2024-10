Ciclismo, la seregnese Alice Maria Arzuffi parteciperà ai campionati europei di gravel

Alice Maria Arzuffi non appena rientrata a Seregno, dopo aver gareggiato nel campionato mondiale di gravel disputato a Lovanio, è stata raggiunta da un’altra, importante, notizia: la convocazione in azzurro per il campionato europeo di gravel che si svolgerà ad Asiago il 13 ottobre. Daniele Pontoni, commissario tecnico della nazionale, oltre alla Arzuffi (Gs Fiamme Oro) ha selezionato Letizia Borghesi (EF Education Cannondale), Elena Cecchini (GS Fiamme Azzurre), Soraya Paladin (Canyon Sram Racing) e Silvia Persico (UAE Team). Il campionato europeo si snoda per le strade e i boschi dell’altopiano di Asiago.

Ciclismo: il percorso della prova femminile ha una lunghezza di 102 chilometri

Gli atleti affronteranno un percorso di 51 chilometri, con le categorie maschili e femminili che dovranno completare rispettivamente tre e due giri. Ciascun giro comprende 800 metri di dislivello e sebbene le salite non siano particolarmente ripide, il 70% del tracciato si sviluppa su strade sterrate, mentre il tratto finale verso Asiago è caratterizzato da pochi metri di asfalto. Gli uomini Elite si cimenteranno in un totale di 153 chilometri, mentre le donne Elite affronteranno 102 chilometri.

Ciclismo: la soddisfazione dell’atleta seregnese

Nei mondiali gravel svoltisi nelle Fiandre e vinti dall’olandese Marianne Vos, Arzuffi si è classificata al ventitreesimo posto (seconda atleta italiana). «Il mio primo mondiale di gravel è stata una bella esperienza difficile e divertente -ha commentato l’atleta-. Una corsa velocissima su strade con ghiaia. È sempre un onore correre con maglia azzurra per un traguardo unico insieme alle ragazze italiane». Alice Maria si appresta quindi a indossare per la terza volta di fila in questa stagione la maglia azzurra, pronta a spendere le sue energie per sostenere la causa della nazionale italiana.

Ciclismo: la sevesina Sara Fiorin ha firmato per la Ceratizit WTN Pro Cycling

Sara Fiorin

Sara Fiorin invece sta già pensando alla prossima stagione. Dopo la grande soddisfazione per aver indossato la maglia azzurra della nazionale italiana alle Olimpiadi di Parigi, Sara il prossimo anno esordirà nel World Women’s Tour. L’atleta di Baruccana, frazione di Seveso, figlia e nipote d’arte nell’ordine di Daniele e Guido, direttore sportivo e presidente della Gs Cicli Fiorin, cresciuta nella squadra di famiglia, ha firmato infatti un contratto con la Ceratizit WTN Pro Cycling, dove troverà Alice Maria Arzuffi.