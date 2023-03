Ciclismo, il Velo Club Sovico debutta nella nuova stagione nella classica Varese-Angera

Dopo la presentazione ufficiale, il Velo Club Sovico è pronto ad iniziare un nuovo anno sportivo e domenica 26 marzo schiererà i suoi sette corridori che compongono l’organico della squadra Allievi nella prima gara di stagione,la Varese-Angera. Questa competizione classica d’apertura del calendario per atleti della categoria Allievi, nella quale il Vc Sovico è stato protagonista negli anni con vittorie e piazzamenti, scatterà da Varese alle 10 per concludersi ad Angera verso mezzogiorno, dopo 60 chilometri.

Ciclismo: sette gli atleti sovicesi al via

Per la prima uscita ufficiale del 2023, i tecnici sovicesi schiereranno tutti gli effettivi, presentandosi quindi al via con Ivan Caldarella, Alessandro De Rosa, Nicolas Ferrone, Luca Magni, Mattia Schiavolin, Stefano Tringali e Nicolò Viscardi. Questi atleti, diretti da Stefano Ferrone e Gabriele Buttini, con la collaborazione del preparatore atletico Matteo Urgu, dopo una proficua preparazione invernale, nei giorni scorsi sono stati impegnati nel training camp sulle strade toscane di Cecina, dove hanno potuto affinare la condizione fisica in vista dell’esordio.

Ciclismo: l’ottimismo di Stefano Ferrone

«Abbiamo la consapevolezza di aver affrontato la pausa invernale lavorando bene e con tranquillità. Debuttare in una classicissima come la Varese-Angera è il modo migliore per iniziare una stagione e per i nostri ragazzi quello di domenica sarà il primo step di un’annata in cui cercheremo di essere protagonisti, crescendo in maniera graduale» afferma Stefano Ferrone, che da quest’anno guiderà i ragazzi in maglia gialloblù dall’ammiraglia.