Ad Albiate si è svolta martedì una manifestazione sportiva animata da atleti di diverse fasce d’età e anche una giornata di festa per gli appassionati del ciclismo. È grazie a questo mix che il Cross della Vigilia è da anni un successo che si è ripetuto anche in occasione della 28° edizione promossa dalla Sport Management Organization per ricordare Giovanni Bartesaghi.

Ciclismo: il raduno dei campioni al Cross della Vigilia di Albiate, chi c’era

Ai bordi del tracciato di gara, nel parco di Villa Campello si sono ritrovati, tra gli altri, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, il vicepresidente Ruggero Cazzaniga e Daniela Isetti, membro del comitato direttivo dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale); il primi cittadini di Albiate Vanessa Gallo e di Sovico Barbara Magni, quindi Chiara Mariani, neo presidente provinciale della FCI Monza e Brianza, e Marco Ciceri, Presidente del Parco Valle del Lambro.

Ciclismo: il raduno dei campioni al Cross della Vigilia di Albiate, i risultati

I risultati. Nelle gare Juniores doppietta della Società Binda tra i maschi con Ivan Colombo (su Luca Frontini e Longoni) e tra le ragazze con Noemi Poletti (su Romina Di Sciuva). Nelle categorie giovanili vittorie di Mattia Ostinelli, Morgan Gilardoni, Lara Gorlani, Elisa Zipoli, Nathan Alex Longhi, Fabio Pisarra e Aurora Cerame.