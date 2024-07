Ciclismo, il muggiorese Nizzolo ad un passo dalla vittoria in una semitappa del Sibiu Tour 2024

Giacomo Nizzolo vicino al successo nella prima semitappa della seconda giornata del Sibiu Tour 2024, corsa a tappe in corso di svolgimento in Romania. Il velocista di Muggiò della Q36.5 Pro Cycling ha infatti chiuso al secondo posto, alle spalle del canadese Riley Pickrell (Israel-Premier Tech), lo sprint con il quale si è conclusa la semitappa disputata nella mattinata di domenica 7 luglio (la seconda giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio con una crono individuale di 3,3 chilometri), tornando così a salire sul podio dopo un lungo periodo. Il 35enne corridore brianzolo ha dovuto fare i conti con un lungo stop nella prima parte di stagione, a seguito del brutto infortunio patito in allenamento a dicembre, con conseguente frattura del piatto tibiale della gamba destra, ma, nonostante non sia arrivata la vittoria, che manca dal 7 maggio 2023 il brianzolo può comunque tornare a sorridere con questo risultato.

Ciclismo: la felicità di Nizzolo al traguardo

Ancora Nizzolo in azione

«Forse -ha dichiarato Nizzolo dopo l’arrivo- non è il risultato più grande della mia carriera, ma in definitiva è uno dei più importanti. Dopo quello che ho passato negli ultimi mesi è bello essere tornato. Ovviamente, sarebbe stato meglio vincere, ma passo dopo passo ci proveremo». Il corridore classe 1989 ha poi proseguito: «La tappa è stata piuttosto frenetica, abbiamo dovuto usare la squadra per riprendere la fuga. Nell’ultimo chilometro c’è stata bagarre. Poi sono rimasto un po’ chiuso e riprendere velocità è stato difficile, ma alla fine sono riuscito a prendere il secondo posto arrivando veloce da dietro, quindi sono felice e ora guardo alla prossima occasione».

Ciclismo: il lungo calvario dopo l’infortunio

Il 2023 di Giacomo Nizzolo era terminato nella peggiore maniera possibile: il velocista da quest’anno alla Q36.5 ProCycling Team di Douglas Ryder, lo scorso 23 dicembre, in allenamento, era rimasto ferito in un incidente e il suo recupero ha richiesto necessariamente tempi lunghi. Dopo aver attaccato il numero alla schiena in alcune gare di rodaggio, lo scorso 26 giugno aveva intravisto la fine delle sue sofferenze classificandosi al terzo posto nella cronosquadre della corsa a tappe Okolo Slovenska, disputata in Slovacchia.