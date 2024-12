Ciclismo: Giangrasso in Coppa del Mondo, la juniores della Salus Seregno in nazionale

La risalita della Salus Seregno. Sotto la guida del presidente Marco Moretto, la società brianzola prosegue il cammino per inserirsi nelle prime posizioni delle società dedite alla diffusione del ciclismo giovanile. La convocazione in nazionale di Elisa Giangrasso per la prova della Coppa del Mondo donne juniores in programma, domenica 29 dicembre, a Besançon, in Francia, di fatto è una promozione per un’atleta accreditata di importanti risultati nonché per la Salus.

Ciclismo: Giangrasso in Coppa del Mondo, le medaglie nella gara di Lurago d’Erba

Infatti, la convocazione per indossare la maglia azzurra in Coppa del Mondo certifica l’impegno del presidente Moretto e dei suoi collaboratori nelle gare del fuori strada e soprattutto è arrivata dopo la importante prestazione, con relativa vittoria nelle juniores, dell’atleta nella gara svoltasi a Lurago d’Erba. In questa corsa la Salus ha vinto altre sei medaglie: quelle d’oro con il monzese Matteo Jacopo Gualtieri (allievi 1^ anno), Sara Peruta (allieve 2^ anno), Matilde Anselmi (All. 1^ anno), Lorenzo Massimo Ghelfi (All.2^ anno), quindi una d’argento con Michel Careri (All.2^ anno) e una di bronzo con l’esordiente Nicolò Maghetti.