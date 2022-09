Ciclismo donne: Confalonieri si afferma in Belgio e Francia

Dopo aver sottoscritto il contratto con la Uno-X Pro Cycling, formazione norvegese che fa parte dei club di massimo livello UCI, Maria Giulia Confalonieri si è scatenata. L’atleta di Seregno (29 anni, professionista da un decennio nella categoria Elite, in questa stagione alla Ceratizit – WNT Pro Cycling) in gare disputate in Paesi del Nord Europa è salita per quattro volte di fila sul podio e, precisamente, due volte in altrettante tappe del Tour de La Semois in Belgio quindi sul primo gradino del podio nella classifica generale dopo aver scritto il proprio nome nell’albo d’oro di una gara importante, e, a distanza di un giorno in Francia, nel Grand Prix International d’Isbergnes.

Ciclismo donne: Confalonieri e il secondo posto in Belgio

In Belgio nella gara a tappe internazionale, la forte atleta brianzola é salita sul podio nelle due frazioni: nella prima è stata preceduta dall’olandese Mischa Bredewold mentre nella seconda Lorena Wiebes, campionessa europea in carica, ha relegato sui restanti gradini del podio, nell’ordine, la britannica Josie Nelson e appunto Maria Giulia. In base a questi risultati, La Confalonieri nella classifica generale è riuscita a precedere di due secondi la Bredewold e di diciassette secondi l’italiana Eleonora Gasparrini. Archiviato la corsa in Belgio,

Ciclismo donne: Confalonieri e il terzo posto in Francia

La Confalonieri si è recata in Francia e nell’edizione 2022 del “Grand Prix International l’Isbergues – Pas de Calais Feminin” si è posizionata al terzo posto al termine di una convulsa volata vinta dall’italiana Chiara Consonni (Team Valcar – Travel & Service), dominatrice dell’ultima tappa del giro Donne Uci Women’s World Tour, sulla atleta francese Clara Copponi e sulla Confalonieri.