Ciclismo: Confalonieri chiude terza in Olanda, Sc Cesano Maderno vince la Coppa Italia

Maria Giulia Confalonieri, atleta professionista di Seregno che corre per la squadra norvegese Uno-X-Mobility, ha disputato in Olanda il Simac Ladies Tour (circuito World Tour) classificandosi al terzo posto nella quarta frazione disputata sul percorso di 118 chilometri con partenza e arrivo in località Ede dove allo sprint si è vista superare dalla lecchese Barbara Guarischi e dalla neozelandese Ally Wollanston. Quello in Olanda per la Confalonieri è stato l’ultimo impegno di una lunga stagione nella quale ha affrontato competizioni a carattere internazionale e conquistato importanti piazzamenti: il terzo posto a Ede, nei Paesi Bssi, lo certifica. Il Simac Ladies Tour di sei tappe è stato vinto dalla ciclista belga Lotte Kopecky. Maria Giulia comunque nel 2025 gareggerà ancora con Uno-X-Mobility.

Ciclismo: Sc Cesano Maderno vince la Coppa Italia con il 14° sigillo di Nicole Bracco

In Olanda domenica è terminata la stagione agonistica della Confalonieri e contemporaneamente in Lombardia si è conclusa la stagione delle corse su strada riservate alle ragazze che gareggiano nelle categorie giovanili. In particolare quelle affiliate alla Società ciclistica Cesano Maderno presieduta da Giuseppe Fontana che hanno gareggiato a San Paolo D’Argon nell’ultima delle quattro prove di Coppa Italia di società. Nella categoria Esordienti 1° anno la gara è stata vinta da Nicole Bracco che ha festeggiato la 14esima vittoria stagionale superando in volata Giorgia Timis (Breganze Millennium) e Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini). L’atleta piemontese con il suo team ha fatto festa anche per il trionfo nella classifica generale della Coppa Italia che è tornata in Brianza dopo una lunga assenza. Il presidente Fontana (papà dell’olimpionico Marco Aurelio specialista in gare Mtb) ha elogiato l’impegno delle atlete e dello staff tecnico e di tutte le persone che “hanno creduto nel progetto giovanile lavorando con pazienza e grande spirito di abnegazione”. Inoltre Nicole Bracco ha vinto l’Oscar TuttoBici Gran Premio Androni Giocattoli, riservato alla categoria donne esordienti, imponendosi dopo un lungo braccio d ferro, durato un’intera stagione, su Matilde Carretta (Young Team Arcade) e sulla lombarda Nina Marinini della Biesse Carrera.