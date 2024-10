Ciclismo: Arzuffi è di bronzo agli Europei Gravel di Asiago

Gli Europei Gravel di Asiago sorridono ad Alice Maria Arzuffi che nella gara disputata domenica 13 ottobre sull’Altopiano dei Sette Comuni si è classificata al terzo posto, portando a casa la medaglia di bronzo utile per concludere una stagione in cui si è segnalata tra le più battagliere sia nelle corse su strada come in quelle Gravel. Non a caso i tecnici azzurri l’hanno inserita, da titolare, nelle nazionali che hanno gareggiato a settembre nei mondiali su strada di Zurigo, quindi ai mondiali Gravel a Lovanio in Belgio ed oggi nell’UEC Gravel European Championship.

Ciclismo: Arzuffi e Persico all’inseguimento di Frei

La gara di Asiago è stata vinta dalla biker Sina Frei, classe 1997, di Uetikon am See nel Cantone Zurigo (Svizzera), dopo aver staccato tutte le avversarie nel secondo giro in un tratto in salita. Le azzurre Silvia Persico e Alice Maria Arzuffi fino all’ultimo hanno cercato di contrastare il passo alla Frei meritando alla fine di conquistare il podio. La rassegna continentale si è svolta sul percorso di 51 km con passaggi suggestivi tra cui quello al Sacrario Militare di Asiago. Inoltre il 70% del tracciato era stato disegnato su strade sterrate con 800 metri di dislivello positivo per ogni giro e anche con una salita di 10 km in mezzo ad una foresta che le concorrenti hanno affrontato per due volte. Inoltre questa Campionato Europeo Gravel per l’atleta di Seregno è stato il primo appuntamento utile per strappare la qualificazione di diritto agli UCI Gravel World Championships 2025, che si svolgeranno a Nizza ad ottobre

Ciclismo: Arzuffi e la sua carriera

Alice Maria Arzuffi (classe 1994) è affiliata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e gareggia per il team Ceratizit WNT Pro Cycling. Specialista del ciclocross, tra il 2013 e il 2016 è stata quattro volte Campionessa italiana Under-23; nel gennaio 2021 ha poi vinto, per la prima volta, il titolo nazionale Elite, dopo quattro medaglie d’argento. Ai Campionati europei di specialità ha invece vinto due medaglie da Under 23, il bronzo nel 2013 e l’argento nel 2015, e il bronzo Elite nel 2017. Su strada ha partecipato a diverse edizioni del Giro d’Italia, ottenendo piazzamenti nelle singole frazioni e alla prima edizione del Tour de France.