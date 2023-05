Centro Var di Lissone: i complimenti del presidente arbitri, l’intervento in Bologna-Juve

Centro Var di Lissone sempre più sotto i riflettori. Anche dalla distanza. Appare particolarmente interessante la causalità temporale che a cavallo tra la visita in Lissone del presidente dell’associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici, e la gara di campionato disputatasi a Bologna, ha visto il Centro Var di via Zanella finire al centro della notizia come espressione d’avanguardia tecnologica, dalle parole ai fatti.

Centro Var di Lissone: il raduno dei Video Match Officials

Prima, in ordine di tempo, sono arrivati a fine aprile i complimenti di Pacifici, giunto in Brianza: “Questo gruppo Var è un’eccellenza a livello mondiale. Abbiamo la possibilità di essere un punto di riferimento per le altre Federazioni”.

Con queste parole il presidente ha infatti aperto il proprio intervento al raduno dei Video Match Officials svolto a Lissone. Un momento di incontro e di riflessione su un ruolo, quello della tecnologia, sempre più importante nel calcio moderno.

“Al centro Var di Lissone viene svolto un lavoro eccezionale da parte di un gruppo che ha competenze che potranno essere in futuro anche esportate all’estero. Da parte nostra cercheremo di dare sempre il maggior supporto possibile” ha aggiunto Pacifici.

Lissone arbitri centro Var

Centro Var di Lissone: l’intervento da remoto in Bologna-Juventus

Durante il raduno a Lissone, i Video Match Officials, arbitri e assistenti, hanno effettuato un lavoro di analisi sugli episodi verificatesi nelle ultime giornate dei campionato di Serie A e B. Ad esaminare le varie dinamiche tecniche sono stati il responsabile della Can Gianluca Rocchi e il componente Andrea Gervasoni.

E proprio in campionato, poche ore dopo il raduno, ecco che il Centro Var di Lissone finisce di nuovo sulla notizia. Siamo al match Bologna-Juventus di domenica 30 aprile: al 6′ Orsolini, in area, dribbla Danilo e cade a terra dopo un presunto contatto con il brasiliano. L’arbitro Sozza non ravvisa nulla di irregolare, ma viene richiamato dal Var. Al Dall’Ara, però, il monitor dedicato al Var non funziona, per cui il direttore di gara non può materialmente rivedere l’azione per la quale è stato richiamato da Mazzoleni, Var del match collegato da Lissone. Il direttore di gara si affida quindi a Mazzoleni. Per la prima volta, e come da regolamento, è stato quindi il Var di Lissone a decidere (per il sì al penalty, in questo caso) da remoto.