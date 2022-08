Caterina Santambrogio del Nuoto Club Seregno stella dei campionati italiani Ragazze

Piccoli talenti crescono e, giudicando dalle prestazioni, è corretto dire che stiano crescendo bene. I campionati nazionali estivi di nuoto riservati alla categoria Ragazzi, ospitati tra martedì 2 agosto e giovedì 4 agosto dal centro tecnico federale di Pietralata a Roma, hanno consacrato Caterina Santambrogio, classe 2009, portacolori del Nuoto Club Seregno, come una delle più grandi promesse del movimento natatorio azzurro. Lo prova la messe di risultati che la giovane, allenata da Anna Azzimonti e Marco Aliprandi, ha saputo conquistare, scandita da tre medaglie d’oro ed altrettante d’argento, con riscontri cronometrici di assoluto rilievo.

Nuoto: Santambrogio sbalordisce nei 100 stile libero

Caterina Santambrogio, terza da sinistra, con le compagne della staffetta 4×100 stile libero



L’exploit di maggior prestigio Santambrogio l’ha firmato mercoledì 3 agosto, quando ha conquistato il primo posto nei 100 stile libero, chiudendo in 56’’86, davanti a Giada Piccoli della Nottoli Nuoto 74 (58’’07) ed a Ludovica Di Maria della Busto Pallanuoto (58’’09). In questa circostanza, Santambrogio, reduce dalla trionfale partecipazione alla Mediterranean Cup a Cipro, con la nazionale italiana di categoria, ha abbattuto il suo precedente primato sulla distanza, che risaliva ad un anno fa, con 57’’03, ed ha avvicinato il record italiano Ragazze di Rachele Ceracchi, distante 54 centesimi, che resiste da un decennio, nonché il record italiano Juniores di Federica Pellegrini, inferiore di 62 centesimi, stabilito nel 2004. Le altre due medaglie d’oro Santambrogio le ha conquistate martedì 2 agosto nei 200 dorso, in cui ha chiuso in 2’16’’25, lasciandosi alle spalle Giulia Pasi del Nuoto Valdinievole (2’18’’61) e Benedetta Boscaro del Team Veneto (2’19’’71), e giovedì 4 agosto nei 200 misti, gara nella quale, con il riscontro cronometrico di 2’19’’14, ha piegato la concorrenza di Alice Bonini del Team Trezzo Sport (2’21’58) e di Clarissa Savoldi della Gam Brescia (2’22’’57).

Nuoto: le medaglie d’argento di Santambrogio



Santambrogio è invece salita sul secondo gradino del podio martedì 2 agosto nei 200 stile libero, nuotati appena un’ora dopo l’affermazione nei 200 dorso, terminando in 2’03’’38’’ dietro a Valentina Procaccini del Circolo Canottieri Aniene (2’03’’10) e davanti ad Irene Libertucci dell’Aurelia Nuoto (2’04’’54), e giovedì 4 agosto nei 50 stile libero, coperti in 26’’79, 19 centesimi in più della vincitrice Ludovica Di Maria della Busto Pallanuoto e 16 centesimi in meno rispetto ad Ilaria Mazzanti del Cus Ferrara, terza, e nei 200 dorso, in cui ha fatto registrare il tempo di 1’04’’01, alle spalle di Benedetta Boscaro del Team Veneto (1’02’’93) e davanti a Giulia Pasi del Nuoto Valdinievole (1’05’’17). Completa il quadro l’ottavo posto nella staffetta 4×100 stile libero di martedì 2 agosto, che ha visto Santambrogio in acqua con le compagne Federica Santoni, Caterina Gatti ed Alessia Belluschi.