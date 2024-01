Capitan Pessina del Monza è a fianco di Maignan, vittima di razzismo a Udine

Il capitano del Monza Matteo Pessina si schiera al fianco di Mike Maignan, dopo gli insulti razzisti indirizzati al portiere del Milan, durante la partita contro l’Udinese al Bluenergy Stadium di sabato sera 20 gennaio. Il centrocampista biancorosso ha quindi deciso di pubblicare una storia sul suo profilo Instagram con la foto dell’estremo difensore rossonero e l’arbitro Fabio Maresca con la scritta “Siamo tutti con te, Mike!“.

Capitan Pessina del Monza e la solidarietà

In queste ore molti calciatori hanno mostrato solidarietà nei confronti di Maignan che durante il primo tempo della gara contro i bianconeri friulani aveva abbandonato il campo e la partita era stata sospesa temporaneamente per cinque minuti, prima d riprendere il gioco, che ha portato alla vittoria del Milan per 3-2.