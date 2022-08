Calciomercato: Pereira e Bettella lasciano il Monza

Dopo 13 acquisti da parte del Monza è tempo di sfoltire la rosa biancorossa. Nelle ultime ore a pochi giorni dalla seconda di gara di campionato in trasferta a Napoli, la società ha annunciato due cessioni in prestito.

Calciomercato: Pereira si trasferisce all’Alanyaspor

Pedro Pereira foto del sito ufficiale dell’Ac Monza

Pedro Pereira si trasferisce all’Alanyaspor a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. L’esterno portoghese ha collezionato 35 presenze in biancorosso, ed è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A dei brianzoli. “In bocca al lupo per la nuova avventura in Turchia, Pedro!” ha scritto sul proprio sito il Monza.

Calciomercato: Bettella vola a Palermo

Mentre il difensore Davide Bettella è volato a Palermo per giocare in Serie B con i rosanero fino alla fine della stagione con la formula del prestito e il diritto di riscatto. Il difensore veneto ha collezionato 28 presenze con due reti in biancorosso, centrando la storica promozione in Serie A.