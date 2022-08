Calciomercato: il Monza pensa ancora a Rovella

Il mercato del Monza è chiuso dopo la sconfitta col Torino? La domanda è lecito perché il patron biancorosso Silvio Berlusconi al termine della gara interna con i granata sabato 13 agosto aveva fatto capire che la società non avrebbe più acquistato altri giocatori.

Calciomercato: il Monza e i giorni del Condor

Al contempo mancano ancora più di due settimane alla chiusura del mercato e l’amministratore delegato Adriano Galliano è famoso per i giorni del Condor, ovvero più si avvicina la dead-line del 31 agosto più il dirigente potrebbe piazzare un altro colpo, il quattordicesimo. Le voci di corridoio parlano di un riavvicinamento tra il Monza e la Juventus per portare in Brianza il centrocampista Nicolò Rovella che dovrebbe arricchire la mediana di mister Giovanni Stroppa. Intanto il calciatore bianconero è stato convocato da Massimiliano Allegri per l’impegno casalingo della Juventus contro il Sassuolo, ma dovrebbe partire dalla panchina.