Calciomercato, Andrea Petagna è ad un passo dal Monza

Sono ore caldissime per il calciomercato di Serie A perché nelle prossime ore si potrebbe innescare un clamoroso valzer di attaccanti, pronti a cambiare casacca. Il primo della lista è il centravanti del Napoli, classe ’95, Andrea Petagna, sul quale nelle ultime ore si è fiondato il Monza di Silvio Berlusconi. Secondo la Gazzetta dello Sport e stando a quanto raccolto dalle nostre fonti, l’ex attaccante di Atalanta e Spal si troverebbe ad un passo dal firmare in biancorosso. Pare che il Monza stia finalmente calando l’asso nella manica assicurandosi il “gigante” di Trieste che si è assentato nella seduta mattutina. Per quanto riguarda la modalità di acquisto si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto.

Petagna al Monza spingerebbe Giovanni Simeone al Napoli

La cessione di Petagna al Monza consentirebbe al Napoli di liberare un posto in attacco e tentare l’assalto al “Cholito” Simeone (ormai fuori dal progetto Hellas Verona, dopo gli acquisti in maglia scaligera di Djuric, Henry e Piccoli), con l’argentino che farebbe l’attaccante di riserva di Victor Osimhen. Seguiranno aggiornamenti.