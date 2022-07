Continua il precampionato del Monza in vista dell’esordio in Serie A, datato 13 agosto. Sabato 30 luglio i calciatori biancorossi, agli ordini di mister Stroppa, affronteranno in casa il Novara, compagine di Serie C.

Gara visibile su Sportitalia

Il match è in programma alle ore 17:30 all’U-Power Stadium e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sportitalia. Per la squadra brianzola si tratta della seconda amichevole nel giro di una settimana dopo il 4-0 rifilato al Renate lo scorso lunedì.