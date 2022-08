Calciomercato, AC Monza: tris di acquisti in arrivo

Dopo settimane di trattative, il Monza ha finalmente trovato l’accordo per l’arrivo in biancorosso di Andrea Petagna. Come vi abbiamo anticipato lo scorso 30 luglio, l’attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto (in caso di salvezza) fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 milioni di euro. Le visite mediche del Bulldozer di Trieste sono in programma per la giornata di giovedì 11 agosto. Il centravanti saluterà così il Club azzurro dopo due stagioni, nelle quali ha totalizzato nove reti e otto assist in 68 gare.

Giornata di visite mediche per Pablo Marì

Nella giornata di oggi, invece, mercoledì 10 agosto, ha effettuato le visite mediche Pablo Marì, esperto difensore in arrivo dall’Arsenal. Il classe 1993, che nella scorsa stagione ha militato con la maglia dell’Udinese totalizzando 15 presenze e siglando due gol, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto, legato alla salvezza. È attesa in queste ore la firma sul contratto del centrale spagnolo.

Quasi fatta per Rovella dalla Juventus

Il Monza, nonostante gli arrivi di Sensi e Pessina, proverà ad infoltire ulteriormente il centrocampo con l’ex Genoa Nicolò Rovella, in forza alla Juventus. La trattativa per portare il classe 2001 alla corte di Stroppa è in fase avanzata, la fumata bianca è attesa in queste ore. Il calciatore arriverà in Brianza con la formula del prestito secco.