Una doppietta di Nicolò Lolli, atteso protagonista della vigilia, ha deciso a favore del Lesmo il match contro il Seregno Fbc, che ha così incassato la seconda sconfitta consecutiva in trasferta ed in pratica, con dodici punti di ritardo sulla capolista Vis Nova Giussano e dodici partite ancora in calendario, ha detto addio al primo posto del girone B del campionato di Promozione ed ora dovrà concentrarsi sull’obiettivo dei playoff. Il canovaccio della sfida ha fatto riemergere i limiti attuali degli azzurri, sempre in difficoltà contro avversari che si difendono compatti dietro la linea della palla e troppo spesso portati ad un possesso improduttivo.

Calcio: Bonacina e Lolli cambiano l’inerzia della gara a metà primo tempo

Un tentativo di impostazione del seregnese Alessandro Cofrancesco nel primo tempo

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha confermato la formazione già schierata la settimana precedente contro la Speranza Agrate, con Antonio Buccini dietro Fabio Lucente e Simone Pontiggia in avanti ed Antonio Gentile in panchina, dove è tornato a fare capolino dopo l’infortunio anche Matteo Ferrari. Sul fronte opposto, Agostino Mastrolonardo ha invece rilanciato nell’undici titolare, dopo mesi di assenza per infortunio, il veterano Maurizio Bonacina, seregnese, con una storia familiare legata a filo doppio a quella del movimento azzurro e protagonista con il 1913 Seregno dei successi nel campionato e nella fase lombarda della Coppa Italia di Eccellenza nel 2010. L’abbrivio è sembrato favorevole a Stefano Papapicco e compagni, che in una ventina di minuti hanno messo insieme sei calci d’angolo, sul primo dei quali, al 3’, Simone Pontiggia ha cercato il gol olimpico, alzando di poco la mira. All’8’, sempre Simone Pontiggia ha servito Antonio Buccini, che dal limite, in posizione di precario equilibrio, ha sparato alle stelle. Al 21’ Stefano Baldan ha verticalizzato per Simone Pontiggia, che da sinistra ha trovato ancora Antonio Buccini: il suo destro stavolta è stato bloccato in presa da Samuele Ruta. Sul ribaltamento di fronte, Maurizio Bonacina dall’out mancino ha disegnato un suggerimento radente per Nicolò Lolli, che in diagonale ha freddato Mirko Bizzi. La marcatura ha cambiato l’inerzia della gara, con gli ospiti che, come si era già verificato sul campo del Città di Castello Cantù, di fronte allo svantaggio hanno perso il bandolo della matassa. Soltanto al 37’ così si è visto un abbozzo di reazione, con un tiro dalla lunga distanza di Stefano Baldan, spentosi sul fondo senza grattacapi per Samuele Ruta. Nel recupero, nuovamente Nicolò Lolli dalla sinistra ha estratto dal cilindro un secondo diagonale, che stavolta non ha inquadrato lo specchio della porta.

Calcio: ancora Lolli punisce l’Fbc a 10′ dal termine

Camillo Ranfi in pressione su Stefano Papapicco nella ripresa

Nell’intervallo, Gabriele Avella ha lasciato negli spogliatoi Jacopo Morello, gettando subito nella mischia Antonio Gentile, per aumentare il potenziale offensivo dei suoi. Al 3’, in coda ad una mischia innescata da una punizione di Simone Pontiggia dalla destra, proprio Antonio Gentile si è trovato sul destro la sfera del pareggio, ma il suo piazzato è sfilato a lato del palo. All’8’, in contropiede, Nicolò Lolli ha confermato il suo pomeriggio positivo, chiamando Mirko Bizzi a superarsi per deviare in corner il suo diagonale. Al 14’ ci ha provato Stefano Baldan: il suo destro è terminato sopra la traversa. Al 18’, sull’ennesimo calcio d’angolo battuto da Pietro Valtorta, Antonio Buccini ha risolto un batti e ribatti con una girata di destro, che però è risultata imprecisa. Al 24’ Gabriele Avella ha sostituito Stefano Baldan e Fabio Lucente con Simone Giambrone e Mattia Citterio, nella speranza di dare più concretezza alla manovra d’attacco dei suoi, speranza che però è evaporata ben presto. Gli azzurri hanno continuato a faticare nella finalizzazione e la sola occasione degna di nota è originata al 26’ da un altro corner di Simone Pontiggia, sul quale Davide Lozza è svettato, con la palla che si è adagiata sul fondo. Nel momento di maggiore pressione degli avversari, il Lesmo ha chiuso i conti al 35’ sempre con Nicolò Lolli, tempista nel farsi trovare pronto su un velocissimo ribaltamento di fronte: a tu per tu con Mirko Bozzi, il bomber di casa lo ha superato da un passo ed il sipario è sceso.

Calcio: i prossimi impegni di Seregno Fbc e Lesmo

Una fase del match nel primo tempo

Seregno Fbc e Lesmo dividono ora la terza piazza della graduatoria con la ColicoDerviese a quota trentasette, tre punti in meno dell’Ac Lissone, secondo. Nel prossimo turno, domenica 9 febbraio i seregnesi saranno impegnati alle 14.30 in trasferta sul campo del Cantù San Paolo, mentre alle 14 i lesmesi saranno in visita alla già citata ColicoDerviese.

Calcio: il tabellino del match

Un momento dello sterile forcing finale del Seregno Fbc, alla ricerca di un gol

Lesmo-Seregno Fbc 2-0

Marcatore: 22’ p.t. e 35’ s.t. Lolli (L).

Lesmo: Ruta; Cereda (1’ s.t. Cattaneo), Caggia, Angio, Bonacina (41’ s.t. Negri); Motta, Ranfi (20’ s.t. Tremolada), Galbiati, Fumagalli; Mercatanti (29’ s.t. Migliozzi), Lolli (37’ s.t. Codianni). A disp.: Galimberti, Irali, Serra Groppelli e Pasina. All.: Mastrolonardo.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofranfesco, Lozza, Bianchi, Valtorta; Morello (1’ s.t. Gentile), Baldan (24’ s.t. Giambrone), Papapicco; Buccini (30’ s.t. Dell’Occa); Lucente (24’ s.t. Citterio), Pontiggia. A disp.: Guida, Ferracane, Fumagalli, Triveri e Ferrari. All.: Avella.

Arbitro: Basso di Lodi.

Note: ammoniti Galbiati (L), Bianchi (S) e Papapicco (S) per gioco falloso, Fumagalli (L) e Buccini (S) per reciproche scorrettezze, Avella (all. S per comportamento non regolamentare). Calci d’angolo: 12-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.