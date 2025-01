Calcio, trasferta a Salò fatale: il Renate cede 3-1 ai padroni di casa della Feralpi

Allo stadio Turina, la Feralpisalò, squadra allenata dall’ex Aimo Diana, si impone sul Renate con un netto 3-1, in una gara che ha visto i gardesani mettere al sicuro il risultato in poco più di quindici minuti, prima di subire la tardiva reazione dei brianzoli.

Calcio: la cronaca del match, deciso a cavallo tra i due tempi

Jonathan Spedalieri in azione

Nel primo tempo la squadra di casa passa in vantaggio grazie a Di Molfetta, abile a sfruttare un errore difensivo del Renate per insaccare. Poco dopo, è Balestrero a raddoppiare con un preciso colpo di testa, con un intervento ai limiti della regolarità. L’avvio della ripresa vede ancora protagonista la Feralpi con Pellegrini, che servito alla perfezione dai compagni, si ritrova a tu per tu con il portiere e non sbaglia: un tiro preciso e potente che si insacca in rete. Il Renate però non si arrende e nel finale accorcia le distanze con una magistrale punizione di Cali, che festeggia anche il conseguimento, poco prima di Natale, della laurea in scienze delle attività motorie sportive. Più che positivo anche l’esordio del giovanissimo Marchetti (classe 2006), che si è messo più volte in evidenza nella formazione che partecipa al campionato Primavera Due.

Calcio: prossimo avversario sarà l’Alcione Milano

Nel prossimo turno, in programma sabato 11 gennaio, il Renate cercherà il riscatto al Città di Meda-Mino Favini contro l’Alcione Milano.

Calcio: il tabellino della partita di Salò

Feralpisalò-Renate 3-1

Marcatori: 39′ p.t. Di Molfetta (F), 42′ Balestrero (F); 10’ s.t. Pellegrini (F), 39’ Calì (R).

Feralpisalò (3-4-2-1): Liverani; Balestrero, Pasini, Luciani (37’ s.t. Rizzo); Vesentini (32’ s.t. Verzeletti), Hergheligiu, Zennaro (32’ s.t. Musatti), Boci; Cavuoti (37’ s.t. Dubickas), Di Molfetta (26’ s.t. Cabianca); Pellegrini. A disposizione: Lovato, Finazzi, Motti, Pietrelli, Rizzo, Sina. All.: Diana.

Renate (4-4-2): Nobile; Eleuteri (16’ s.t. Marchetti), Spedalieri, Auriletto, Riviera (1’ s.t. Gardoni); Delcarro, Vassallo, Esposito (1’ s.t. Siega), Ghezzi (24’ s.t. Cali); Plescia, Di Nolfo (1’ s.t. Egharevba). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Bocalon, Bonetti, Mazzaroppi, Pellizzari, Regonesi. All.: Foschi.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Note: ammoniti Vesentini (F), Pasini (F), Riviera (R), Di Nolfo (R), Ghezzi (R) e Delcarro (R); espulso Siega (R) al 43’ s.t.