Calcio Serie D, pari al vertice tra Folgore Caratese e Ospitaletto

La supersfida tra le squadre ai primi posti del girone B di serie D di calcio, tra Folgore Caratese e Ospitaletto, disputata allo Sportitalia Village a porte aperte dopo il ricorso vinto dalla società brianzola, è finita in parità come nella gara giocata in terra bresciana. Infatti quel match lo scorso 10 novembre 2024 era terminato con il punteggio di 1-1 con le reti di Simeri (FC) e di Bakayoko (O).

Anche in Brianza le squadre si sono equivalse e hanno lottato sino alla fine nel tentativo di conquistare l’intero bottino. Alla fine del pareggio ne hanno approfittato il Desenzano che ha sconfitto il Club Milano (4-1), il Pro Palazzolo che ha superato il Magenta (2-0) e la Varesina che ha travolto il Ciliverghe Calcio (5-2). La classifica, dopo 32 giornate, vede al comando l’Ospitaletto con 61 punti, seguito da Pro Palazzolo con 59; Folgore Caratese e Varesina 58; Desenzano Calcio 57 punti.

Prossimo impegno della Folgore Caratese domenica 30 marzo alle ore 15 a Sesto San Giovanni, Stadio Breda con la Pro Sesto.

Folgore Caratese – Ospitaletto 2-2

Marcatori: Cadili (FC) al 18’ e Cantamessa (O) al 41’ p.t.; Guarnieri (O) al 13’ e Bigolin (F) al 40’ s.t.

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio, Cadili, Codraro (dal 19’ s.t. Martellotta), Arpino, Bigolin, Sacco (dall’8’ s.t. Giugno), Maspero, Pedone (dal 37’ s.t. Ciarmoli), Ferrandino, Ravasi, Lipari (dal 21’ s.t. Matteucci) A disposizione: Spada, Balamotis, Rebaudo, Cocola, Ferrari. All. Carobbio

Ospitaletto (4-2-3-1): Bonardi, Gritti, Lleshaj (dal 17’ s.t. Baraye), Gobbi (dal 39’ Barwuah), Qeros, Bakayoko, Gualandris, Messaggi, Panatti, Cantamessa (dal 39’ Dieng) Guarnieri (dal 49’ s.t. Peli). A disposizione: Zorzi, Bertazzoli, Mozzanica, Cerri, Lucenti. All. Giosa

Ammoniti: Pedone, Cadili, Arpino, Lleshaj, Panatti, Baraye, Guarneri

Cartellino rosso a Daniele Daino (vice allenatore Folgore Caratese)