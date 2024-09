Calcio Serie D: la Folgore si impantana e perde al debutto con Magenta

Inizia con una sconfitta la stagione della Folgore Caratese scesa in campo con una formazione largamente rinnovata rispetto a quella della scorsa stagione. Al termine di un match combattuto e sospeso anche per 45’ a causa del maltempo il Magenta, neo promosso in Serie D, con una prestazione coraggiosa è riuscito a bloccare i brianzoli ed a portare a casa una importante vittoria. La Folgore Caratese con gli automatismi tra i vari reparti tuttora da perfezionare farà sicuramente tesoro da questa inaspettata sconfitta affrontando la prossima partita in trasferta sul campo della CasateseMerate con la massima attenzione.

Tabellino

Folgore Caratese – Magenta: 1 – 2

Marcatori: 38’ Mascheroni; 60’ Ngom; 73’ Salducco (Autogol)

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio; Balamontis, Arpino, Bigolin, Codraro; Rebaudo (75’ Varesanovic), Mazzarani (55’ Ngom), Salducco (77’ Maspero), Ferrandino, Rosa (71’ Lipari), Forchignone (61’ Cocola). A disposizione: Spada, Marchi, Previtali, Mazzone. All. Carobbio

Magenta (4-2-3-1): Pisoni; Decio, Rekkab, Gatelli, Martinez Cejudo, Raso, Strada (60’ Carnovale), Gille (69’ Todaj), Coulibaly, Bingo (81’ Lo Monaco), Mascheroni. A disposizione: Salina, Squitieri, Morlandi, Calegari, Giani, Valmori. All. Lorenzi

Arbitri: Matteo Santinelli (Bergamo); Beatrice Neroni (Ciampino); Leonardo Valentini (Roma2)

Ammoniti Codraro, Bigolin, Maspero; Carnovale

Recupero: 5’ st