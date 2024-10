Calcio, Serie D: la Folgore perde di misura col Breno

Quarta sconfitta della Folgore Caratese che in questa trasferta si è trovata a fronteggiare un avversario in gran forma deciso a proseguire la striscia di vittorie per posizionarsi nei quartieri alti della classifica. Nel primo tempo la difesa bianco-azzurra, con il sostegno del portiere Salvalaggio, è riuscita a controllare tutte le iniziative degli avversari e soprattutto con Mazzone autore di interventi decisivi ha mantenuto il risultato parziale in parità. Al 46’ Forchignone è stato atterrato in area, il direttore di gara in dubbio sulla posizione ha concesso solo una punizione dal limite. Sulla sfera si è portato Maspero che con un potente tiro ha centrato la traversa e sul rimpallo Arpino non ha centrato il bersaglio. Nella ripresa il Breno ha aumentato i ritmi di gioco e al 15’ ha sbloccato il risultato con Giorgio Cretti: il giovane centrocampista, classe 2006, su punizione, con uno schema perfetto e ben studiato ha spiazzato la difesa e colto impreparato il portiere Salvalaggio. Il Breno ha poi colpito il palo con Rusconi.

IL TABELLINO Breno-Folgore Caratese 1-0

Marcatore 60’ Cretti

Breno (4-3-3): Serio; Suardi, Tagliani, Guerini (78’ Verzeni), Randazzo, Contessi, Bassini (73’ Baldelli), Cretti (78’ Gentili), Cristiani, Papa, Rusconi. A disposizione: Delvecchio, Lorini, Gustavo, Bertoni, Berna, Beduschi. Allenatore Bersi

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio; Mazzone, Arpino, Bigolin, Codraro; Rebaudo (45’ Matteucci), Maspero (85’ Varesanovic), Cocola; Ferrandino, Rosa (69’ Lipari), Forchignone. A disposizione: Spada, Previtali, Balamotis, Salducco, Mazzarani, Martellotta. All. Carobbio

Arbitro: Romeo sezione di Genova; assistenti Botto e Troina entrambi di Genova

Ammoniti: 60’ Arpino, 62’ Guerini, 73’ Serio, 88’ Tagliani, 93’ Lipari, Cocola. Recupero: 4’ st

La classifica del Girone B 8^ Girornata

Calcio Desenzano 18 punti; Ospitaletto, Varesina, Sant’Angelo 17; Pro Sesto, Pro Palazzolo, Breno 14; Castellanzese 13; Casatese Merate 12; Ciliverghe Calcio, Crema, Folgore Caratese 10; Nuova Sondrio, Club Milano, Vigasio, Magenta 8; Sangiuliano City 7; Chievo Verona, Fanfulla 6; Arconatese 1 punto.