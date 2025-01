Calcio, Serie D: goleada Folgore Caratese a Magenta, doppietta di Ravasi

Altra goleada della Folgore Caratese che, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le festività natalizie, al comunale Plodari rifila quattro gol al malcapitato Magenta. Due portano la firma di Riccardo Ravasi, attaccante classe 1994, tesserato in sostituzione del centravanti Simone Simeri passato alla Pistoiese (Serie D – Girone D).

Calcio, Serie D: goleada Folgore Caratese a Magenta, chi è Riccardo Ravasi

Ravasi che nella prima parte della stagione ha messo a segno 4 gol in 16 presenze con la maglia dell’Arconatese, è letteralmente esploso in questa trasferta contribuendo alla conquista della settima vittoria consecutiva della Folgore Caratese utile altresì per conquistare il terzo posto nella classifica e per alimentare il sogno promozione in Serie C, mai così reale in quel di Carate Brianza.

Calcio, Serie D: goleada Folgore Caratese a Magenta, l’esordio di Cosimo Oliveri

A Magenta inoltre ha esordito Cosimo Oliveri, classe 2004, difensore prelevato recentemente dalla Pro Palazzolo dove ha collezionato 11 presenze nella prima parte della stagione.

Calcio, Serie D: la classifica e il prossimo turno

Classifica: Ospitaletto 44 punti; Desenzano 41; Folgore Caratese 38; Varesina 37; Pro Palazzolo 35; Sant’Angelo, Casatese Merate 33; Pro Sesto 30; Breno 29; Chievo Verona 27; Sangiuliano City 23; Magenta, Club Milano 22; Castellanzese 21; Vigasio 20;, Nuova Sondrio, Fanfulla 19; Crema 18; Ciliverghe, 16;; Arconatese 13 punti.

Prossima partita della Folgore Caratese sabato 11 gennaio 2025 alle 14 con la Casatese Merate.

Calcio, Serie D: il tabellino di Magenta-Folgore Caratese

Magenta – Folgore Caratese 0 – 4

Marcatori: 36’ e 57’ Ravasi; 59’ Codraro, 63’ Giugno

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis, Arpino (75’ Oliveri), Bigolin, Codraro; Rebaudo (76’ Matteucci), Maspero; Lipari (60’ Giugno), Ferrandino (81’ Pedone), Forchignone; Ravasi (64’ Rosa). A disposizione: Spada, Marchi, Mazzone, Martellotta, Rosa. All. Daino (Filippo Carobbio squalificato)

Magenta (4-3-1-2): Salvato; Decio (79’ Baldaro), Brogni, Gatelli, Martinez, Raso (57’ Lo Monaco), Grandinetti (64’ Grimaldi), La Vigna, Valmori (64’ Bossi), Mazzarani, Mascheroni (79’ Testa). A disposizione: Cucinotta, Squitieri, Belli, Brasolin. All. Lorenzi

Arbitro: Di Monteosorisio (sez. Vasto); assistenti: Cucci (Trapani), Mazza (Reggio Calabria)

Ammoniti: Raso, Lo Monaco, Grimaldi; Forchignone. Recupero: 2’ pt; 5’ st