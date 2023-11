Calcio serie D: Folgore Caratese la recupera, pareggio contro la Tritium in dieci

Partita maschia ed equilibrata doveva essere e così effettivamente é stata. Il risultato finale rispecchia la prestazione di entrambe le squadre che, con l’intento di recuperare posizioni in classifica, hanno impiegato calciatori ingaggiati di recente e che sono Nicolas Sottile per la Folgore Caratese; Carmine Marrazzo e Simone Selmi per la Tritium.

La partita però inizia in salita per la Folgore Caratese: dopo cinque minuti il potente mancino di Capogna (ex Lecco e Pro Sesto) spiazza Ravarelli. Solo al 23’ i biancazzurri tentano di risalire la corrente: dopo una ripartenza veloce Scapuzzi (altro ex Lecco) con il destro cerca lo specchio della porta ma la sfera termina alta sopra la traversa.

Calcio serie D: la new entry Sottile ristabilisce la parità

Sul finire della prima frazione di gioco il ritmo della Folgore Caratese aumenta visibilmente. La squadra di mister Simone Crippa intensifica il pressing in fase offensiva e al 45’ a inserire il suo nome sul tabellino dei marcatori è l’ultimo arrivato in casa Folgore Caratese: l’argentino Nicolàs Sottile, classe 93’ reduce dall’esperienza in Serie A ecuadoriana. Il nuovo innesto, sfrutta la deviazione in area sul cross di Panatti e con un destro rasoterra ristabilisce la parità.

In avvio di ripresa i biancazzurri si mostrano da subito più intraprendenti ma tutte le iniziative vengono controllate dal reparto arretrato della Tritium.

Calcio serie D, Tritium in dieci al minuto 68

Ospiti in dieci al 68’: fallo al limite dell’area di Ghilardi su Kyeremateng il cartellino giallo estratto dal direttore di gara si somma a quello rimediato appena due minuti prima, rosso per lui.

Forte del vantaggio dell’uomo in più la Folgore Caratese tenta in ogni modo di centrare la porta difesa da Rossi, ma il poco cinismo dei biancazzurri non fa modificare il parziale fino al fischio finale arrivato dopo 4’ di recupero.

Per la Folgore Caratese è il settimo pareggio in questo campionato ma una settimana di lavoro intenso, dopo il ko subito nella trasferta a Caravaggio, non è bastata per rivedere grinta e determinazione nei biancazzurri. I dirigenti della società quindi hanno rinnovato il provvedimento del “silenzio stampa”.

Dopo la 14^ giornata di Campionato, la Folgore Caratese si trova all’ottavo posto (con 19 punti) in una classifica che vede in vetta l’Arconatese con 32 punti.

Folgore Caratese-Tritium 1-1

Marcatori: 5’ Capogna (T) 45’ Sottile (FC)

Folgore Caratese (4-3-3): Ravarelli; Santambrogio, Marchi, Arpino, Cavallini; Chibsah, Sottile, Floridia (83’ Silano); Panatti (60’ Gaetani), Kyeremateng, Scapuzzi. A disposizione: Macchi, Gritti, Rosa, Arduini, Attah, Napolano, Corbo. All. Crippa

Tritium (4-3-3): Rossi; Berteglio (45’ Maspero), Bosia, Scietti, Milesini (60’ Campani); Savino (72’ Comi), Lazzaro, Selmi; Capogna (72’ Delle Donne), Marrazzo (77’ Valente), Ghilardi. A disposizione: Lattisi, Tulissi, Di Palma, Blejdea. All. Di Blasio

Arbitro: Emanuele Boccuzzo (sez. Reggio Calabria)

Ammoniti: 15’ Kyeremateng; 38’ Capogna; 45+1 Cavallini; 61’ Savino, 66’Ghilardi, 83’ Scietti

Espulsio: 68’ Ghilardi (doppia ammonizione)