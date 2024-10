Calcio, Serie D: Folgore Caratese ko contro la Pro Palazzolo di Enock Barwuah, fratello di Balotelli

Momento delicato per la Folgore Caratese che al comunale di Palazzolo sull’Oglio viene sconfitta dalla Pro Palazzolo a soli cinque minuti dal fischio finale di una partita caratterizzata da numerosi capovolgimenti di fronte. La squadra brianzola, privata persino dell’appoggio del presidente Michele Criscitiello squalificato per due turni, meritava sicuramente miglior sorte.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ko contro la Pro Palazzolo di Enock Barwuah, al debutto sblocca il risultato

La Pro Palazzolo che ha iniziato il match a ritmi elevati alla prima occasione riesce a sbloccare il risultato: sono trascorsi nove minuti e Ciccone appoggia il pallone a Enock Barwuah che con un destro potente supera Salvalaggio festeggiando il suo esordio con la maglia della Pro Palazzolo, a distanza di tre giorni dal suo ingaggio, dando libero sfogo alla sua gioia davanti al più celebre fratello Mario Balotelli, presente in tribuna.

La Folgore Caratese assorbito il colpo risponde in maniera decisa per due volte con Ferrandino: al 12’ su calcio piazzato deviato in calcio d’angolo, quindi 24’ con un tiro che si spegne a lato della porta presidiata da Doldi. I bresciani alla mezz’ora replicano alle iniziative dei bianco-celesti di mister Carobbio con Pinardi che entra in area dalla sinistra ma spreca da posizione defilata.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ko contro la Pro Palazzolo di Enock Barwuah, la ripresa

Nella ripresa la gara non cala d’intensità anche se non meno occasioni sino al 21′ quando il solito, generoso, Ferradino, con un potente sinistro dal limite, batte Doldi per il goal che vale il pareggio. A cinque minuti dalla fine però è la squadra di Marco Didu a trovare il gol della vittoria: sugli sviluppi di un calcio d’angolo della Folgore Caratese la Pro Palazzolo riparte con Alessandro, che coinvolge nell’azione di rimessa Boschetti; il centrocampista della Pro con un preciso passaggio trova a centro area il difensore Bane che con un colpo di testa supera Salvalaggio per il goal che stampa il 2-1 finale.

Prossima partita della Folgore Caratese domenica 6 ottobre che alle 15 si confronta con il Chievo Verona.

Calcio, Serie D: il tabellino di Pro Palazzolo – Folgore Caratese

Pro Palazzolo – Folgore Caratese 2 – 1

MARCATORI: 9’ pt Barwuah (P); 21’ Ferrandino (F) e 40’ st Bane (P)

PRO PALAZZOLO (4-3-1-2): Doldi; Armati, Bane, Saltarelli, Boschetti, Muhic, Pinardi (24’ st Ceravolo), Conti (30’ st Pedone), Barwuah (25’ st Corradi), Alessandro (45’ st Allievi), Ciccone. A disposizione: Sisti, Oliveri, Zocco Ramazzo, Estevan, Paderno. Allenatore Marco Didu

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Salvalaggio, Mazzone, Arpino, Bigolin, Codraro, Rebaudo (16’ st Forchignone), Maspero, Matteucci (42’ st Lipari), Ferrandino, Ngom (22’ st Rosa), Cocola (33’ st Salducco). A disposizione: Spada, Balamotis, Mazzarani, Camilleri. Allenatore Filippo Carobbio

ARBITRO: Adis Kurti sezione di Mestre; assistenti Paolo Bianchi (Roma 1), Alessdandro Ceci (Frosinone)

Note. Ammoniti: Cocola (F) A. Bane (P), S. Codraro (F), D. Ferrandino (F), V. Salducco (F), M. Forchignone (F) – Recupero: 2’ pt; 6’ st