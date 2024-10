Calcio, Serie D: a Carate goleada della Folgore contro Fanfulla

Vince di goleada la Folgore Caratese nel campionato di Serie D che con i gol di Ferrandino, Varesanovic, Simeri, Martellotta e Camilleri supera il Fanfulla Lodi reduce da tre pareggi consecutivi, e si rilancia in campionato. La partita allo SportItalia Village di Carate Brianza è rimasta in equilibrio solo nella prima mezz’ora di gioco: al vantaggio iniziale dei biancoazzurri con Ferrandino che da posizione centrale infila l’immobile difesa ospite, aveva risposto l’attaccante Tomella ma alla mezz’ora quando Varesanovic ha centrato il bersaglio per i ragazzi di Carobbio è stato tutto più facile anche a seguito dell’espulsione di Vitanza per fallo da ultimo uomo: sulla conseguente punizione Simeri ha blindato il risultato.

Poi ad arrotondare il punteggio, nella ripresa, si sono aggiunte i gol di Martellotta e Camilleri frutto di importanti azioni collettive ma anche ad evidenziare la pochezza difensiva degli ospiti che in undici partite hanno subito ben 17 reti. La Folgore Caratese conquistata la quinta vittoria stagionale è pronta ad affrontare nuove sfide.

Prossima partita della Folgore Caratese domenica 3 novembre alle 14.30 a Desenzano del Garda.

Carate Brianza: goleada della Folgore, la partita

Folgore Caratese-Fanfulla 5-1

Marcatori: 8’ Ferrandino, 20’ Tomella, 30’ Varesanovic, 37’ Simeri, 49’ Martellotta, 64’ Camilleri

Folgore Caratese (4-2-3-1): Spada; Mazzone, Camilleri (87’ Marchi), Bigolin, Martellotta; Varesanovic (65’ Rebaudo), Maspero (50’ Salducco); Forchignone, Ferrandino (65’ Matteucci), Lipari (72’ Ngom); Simeri. A disposizione: Martino, Balamotis, Codraro, Cocola. All. Carobbio

Fanfulla (4-2-3-1): Cerami; Vitanza, De Petri, Latini, Bianchi, Souto, Bozzuto (52’ Izzo), Sangiorgi (52’ Magli), Lucatti (62’Odalo) Mandelli (77’ Zenoni), Tomella (62’ Kakou). A disposizione: Cabri, Kakou, Raimondi, Nori, Marelli. All: Serafini

Arbitro: Adam Collier (sez. Gallarate); assistenti Giuseppe Corona (Marsala), Giovanni Battista Citarda (Palermo)

Ammoniti: Maspero, Bigolin, Matteucci, Izzo, Magli. Espulso al 36’ pt Vitanza (F)

Recupero: 3’ pt; 3’ st

Classifica – Ospitaletto 26 punti; Varesina 23; Calcio Desenzano, Sant’Angelo, Pro Palazzolo 20; Pro Sesto 18; Casatese Merate, Breno 17; Folgore Caratese 16; Ciliverghe Calcio, Vigasio, Castellanzese 14; Sangiuliano City, Crema 13; Magenta 12; Club Milano 11; Nuova Sondrio 10; Chievo Verona 9; Fanfulla 8; Arconatese 6 punti.