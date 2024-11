Calcio Serie C: Renate sbanca Trieste e aspetta Trento

Il Renate sconfigge di misura la Triestina e conquista la settima vittoria stagionale grazie a una prodezza di Francesco Vassallo (in gol anche a Lecco lo scorso 4 ottobre nell’ultima vittoria in campionato) e, al termine di una partita anche sofferta, porta a casa tre preziosissimi punti. I renatesi sono settimi in classifica, la Triestina fanalino di coda del girone A di Serie C.

Allo stadio Nereo Rocco il match tra i rossi alabardati e i neroazzurri ha visto di fronte due squadre che hanno cercato di non scoprirsi per mantenere inviolata la propria porta. Al 13’ del primo tempo c’è stato il primo tentativo della Triestina di sbloccare il punteggio con Vicario che non ha sorpreso il portiere Nobile. Dopo una decina di minuti il portiere della Triestina Roos ha respinto una punizione di Di Nolfo quindi Mazzaroppi ha calciato dai 25 metri, colpendo la parte alta della traversa a Roos battuto. La Triestina in questa fase è parsa più lucida e al 38’ Olivieri ha centrato il palo, quindi al 42’ Vicario ha costretto Nobile a un’uscita a valanga.

Calcio Serie C: Renate e il gol di Vassallo contro la Triestina

Ancora più netto il possesso palla della Triestina nella ripresa ma la difesa del Renate, pur con qualche difficoltà, ha retto l’urto. Alla mezz’ora l’intensità di gioco degli alabardati è diminuita e il Renate ha preso in mano il bandolo del gioco. Al 34’ un batti e ribatti nell’area della Triestina il tiro del giovane attaccante De Leo, in campo da pochi minuti, viene deviato con il corpo da Struna sulla linea di porta. È il campanello d’allarme per gli ospitanti, castigati al 39’ dalla conclusione angolata di Vassallo. Ultimo guizzo d’orgoglio della Triestina che al 47’ colpisce la parte superiore della traversa con Olivieri.

Prossimo incontro: sabato 30 novembre ore 17.30 a Meda stadio Mio Favini, Renate – Trento

Calcio Serie C: Renate-Triestina, il tabellino

Triestina-Renate 0-1

Marcatore: 39’ st. Vassallo.

TRIESTINA (4-2-3-1): Roos, Germano (33′ st Bijleveld), Struna, Moretti, Jonsson, Correia, Braima, Vallocchia (28′ st Attys), D’Urso (42′ st Vertainen), Vicario, Olivieri. A disposizione Diakite, Mutavcic, Tonetto, Rizzo, Zaic, Toffolo, Baricchio, Voca. All.: Ghia (squalificato Clotet)

RENATE (3-5-2): Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Pellizzari (33′ st Eleuteri), Vassallo, Delcarro, Mazzaroppi (18′ st Bonetti), Siega (12′ st Ghezzi), DI Nolfo (33′ st De Leo), Bocalon (18′ st Plescia). A disposizione Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Anghileri, Esposito, Egharevba, Ziu, Ciarmoli. All.: Foschi

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza (assistenti Michele Colavito di Bari e Davide Fedele di Lecce, quarto ufficiale Gianmarco Vailati di Crema)

Note: Serata fredda (3 gradi a inizio gara alle 20.30); spettatori circa cinquecento (la società ha indetto la giornata alabardata, con l’ingresso a un euro). Ammoniti Germano, Auriletto e Riviera. Angoli 7-3. Recupero: 1′ e 4′.