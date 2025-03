Allo stadio Mario Berti di Caldiero Terme la gara valida per la trentesima giornata di Serie C tra Caldiero e Renate è finita in parità (2-2), un risultato utile solo per muovere la classifica ma che lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra nerazzurra raggiunta proprio nei minuti di recupero come era accaduto altre volte durante la stagione.

Calcio, Serie C: Caldiero Terme-Renate, la partita

In questa trasferta nel Veneto il Renate ha approcciato meglio la partita e nei primi dodici minuti del match ha sfiorato, per due volte di fila, il vantaggio con Vassallo ma il portiere veneto non si è fatto sorprendere. Altra opportunità con Ghezzi, dopo due minuti, ma il suo tiro è finito di poco a lato. Il Renate più intraprendente sblocca il punteggio alla mezz’ora con Eleuteri che finalizza una discesa sulla sinistra di Ghezzi. Nella ripresa il Caldiero, dopo alcuni avvicendamenti nella formazione, arriva al pareggio: minuto 65, Fasan salta tre avversari e serve Marras che pareggia i conti con un mancino rasoterra imprendibile. Reazione d’orgoglio del Renate che prede in mano il gioco e all’89’ passa meritatamente in vantaggio: assist di Eleuteri per Plescia che con una spizzata firma il raddoppio (l’attaccante del Renate viene però ammonito in quanto si è tolto la maglia). Il Caldiero comunque non molla e trova la rete del pari con Zerbato che in tuffo di testa centra il bersaglio nell’ultimo minuto di recupero.

Calcio, Serie C: Renate, al prossimo turno c’è il Padova capolista

Prossima partita: Renate-Padova, giovedì 13 marzo 2025 ora 18.30 a Meda Stadio Mino Favini.

Il Padova capolista del girone con 72 punti è allenato da Matteo Andreoletti (ha iniziato la sua carriera come tecnico alla guida del Seregno, in Serie D); il Renate occupa il decimo posto con l’Alcione avendo totalizzato 41 punti.

Calcio, Serie C: il tabellino di Caldiero Terme-Renate

Caldiero Terme – Renate 2-2

Marcatori: 30′ pt Eleuteri (R); 20’ st Marras (C), 43′ st Plescia ®, 48’ st Zerbato (C)

Caldiero Terme: Crespi; Pelagatti, Mazzolo (dal 16’ st Gecchele, Nessi, Iorio (dal 14′ st Scappini), Filiciotto (dal 36′ st Mondini), Gattoni, Pelamatti, Marras., Fasan (dal 42′ st Lanzi), Cazzadori (dal 35′ st Zerbato). A disposizione: Aldegheri, Caccavo, Cisse, Giacomel, Gobetti, Kuqi, Molnar, Parodi, Rihai, Squarzoni. Allenatore Soave

Renate: Nobile; Spedalieri (dal 1′ st Pellizzari), Auriletto, Riviera, Eleuteri, Esposito (dal 27′ st Calì), Vassallo, Ghezzi, De Leo (dal 22’ st Di Nolfo), Bocalon (dal 28’ st Plescia), Kolaj (dal 43’ pt Mazzaroppi). A disposizione: Ombra, Anghileri, Bonetti, Delcarro, Gardoni, Mastromonaco, Satriano, Siega. All.Foschi

Arbitro: Iannello di Messina; assistenti Spagnolo di Reggio Emilia, Rizzello di Casarano

Note. Ammonizioni: 28′ pt Florio (C), 22′ st Gattoni T. (C), 35′ st Pelagatti (C), 4′ pt Spedalieri J. (R), 35′ pt Bocalon (R).