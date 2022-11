Calcio Serie C: Renate pareggia in trasferta con la Triestina

Con una prodezza del centravanti Tommy Maistrello, in campo da una manciata di secondi, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova lo spunto vincente per perforare la rete difesa da Matteo Pisseri (il portiere nella stagione 2011-12 ha giocato in Brianza per i colori nero-azzurri) il Renate torna dalla trasferta di Trieste con un prezioso pareggio. Lo ha conquistato nel campionato di Serie C contro una squadra completamente trasformata rispetto a quella vista all’opera, lo scorso turno di campionato, allo stadio Speroni di Busto Arsizio.

Triestina-Renate: la partita e il tabellino

La Triestina infatti nel corso del primo tempo ha spinto decisamente il piede sull’acceleratore mettendo più volte in difficoltà il reparto difensivo dei brianzoli riuscendo a sbloccare il risultato con Paganini. Il Renate però non si è mai arreso e nella ripresa è parso più propositivo specie dopo l’ingresso di Maistrello voglioso di riscattare gli errori dal dischetto nelle partite con AlbinoLeffe e Pergolettese.



Triestina – Renate: 1 – 1

Marcatori: Paganini (T) al 42’ pt; Maistrello (R) al 19’ st

TRIESTINA (4-2-3-1) Pisseri; Ciofani, Di Gennaro, Sottini, Sarzi Puttini; Gori, Pezzella (dal 27’ s.t. Ghislandi); Paganini, Felici (dal 28’ st Sabbione), Furlan (dal 27’ st Petrelli); Ganz (dal 11′ st Minesso). A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Iacovoni, Lollo, Lovisa, Pellacani, Rocchetti, Rocchi. All. Pavanel

RENATE (4-3-3) Drago; Anghileri, Angeli, Silva, Possenti (dal 29’ st Ermacora); Simonetti (dal 1’ st Esposito), Baldassin, Marano (dal 18’ st Maistrello); Ghezzi (dal 8′ st Malotti), Sgarbi (dal 1′ st Morachioli), Sorrentino. A disposizione: Furlanetto, Gavazzi, La Rotonda, Menna, Rossetti, Squizzato. All. Dossena