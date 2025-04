Calcio, Serie C: Renate batte Pergolettese, Anghileri firma la vittoria 201 in LegaPro

Nella penultima gara della “regular season” il Renate conquista la 201esima vittoria tra i professionisti grazie al gol del suo storico capitano Marco Anghileri e supera una volenterosa Pergolettese che ha giocato con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del capitano Arini.

Calcio, Serie C: Renate batte Pergolettese, la partita

Il Renate inizia il match con la giusta determinazione e al 6’ Calì di testa sblocca il risultato finalizzando un assist di Eleuteri. Gli ospiti assorbono il colpo e piano piano rientrano in partita e dopo una conclusione di Tonoli con palla che termina sul fondo, al 22’ pareggiano con un tiro di Albertini che Bartoccioni si lascia sfuggire in fondo al sacco. Al 44’ il Renate sfiora il vantaggio con una conclusione di Bocalon deviata casualmente in angolo da un difensore. L’avvio di ripresa vede gli ospiti più intraprendenti ma le conclusioni di Basili e Scarsella non preoccupano Bartoccioni. Nel finale il Renate è più propositivo e, dopo i cambi effettuati da mister Foschi, va in gol: cross dalla destra di Mastromonaco e incornata vincente di Anghileri lasciato colpevolmente libero in area.

Calcio, Serie C: Renate batte Pergolettese, quinto posto in classifica

Il Renate con questa vittoria sale al quinto posto in classifica avendo raccolto ben 57 punti. In vetta prosegue il duello a distanza tra la capolista Padova guidata dall’allenatore Matteo Andreoletti (ha iniziato la sua attività professionale sulla panchina del Seregno in Serie D) e il L.R.Vicenza. Venerdì 25 aprile tutte le squadre scenderanno in campo alle ore 16.30 e il Renate affronterà in trasferta la Pro Vercelli.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Pergolettese

RENATE – PERGOLETTESE 2-1

MARCATORI: Calì (R) al 6’, Albertini (P) al 22’ p.t.; Anghileri (R) al 35’ s.t.

RENATE (3-4-1-2): Bartoccioni 5,5; Spedalieri 6, Auriletto 6, Riviera 6; Eleuteri 5,5 (dal 21’ s.t. Mastromonaco 6,5), Calì 7, Esposito 6, Ghezzi 5,5 (21’ s.t. Anghileri 7,5); Mazzaroppi 6 (dal 12’ s.t. Bonetti 6); De Leo 5,5 (dal 12’ s.t. Kolaj 6), Bocalon 6 (dal 32’ s.t. Plescia s.v.). A disposizione: Alfieri, Nobile, Gardoni, Mariani, La Ruffa, Marchetti, Siega, Vassallo, Ziu. All. Foschi 6,5

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro 6; Tonoli 6, Bignami 5,5, Lambrughi 6, Capoferri 6; Albertini 6,5 (dal 37’ s.t. Anelli s.v.), Fiorani 5,5 (dal 16’ s.t. Pietrelli 6), Careccia 6; Scarsella 5,5, Parker 5, Patanè 5,5 (dal 16’ s.t. Basili 6). A disposizione: Dordoni, Abati, Cerasani, Stante, Schiavini, Olivieri, Di Biase. All. Curioni 5,5

ARBITRO Terribile di Bassano 5,5

NOTE paganti 350 incasso non comunicato. Ammoniti Spedalieri, Auriletto, Anghileri, Parker, Basili. Angoli 5-2